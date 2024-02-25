Monday, 26 February 2024 12:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المزارعون الپولنديون يغلقون نقطة حدودية مع ألمانيا احتجاجا على الاستيراد من خارج أوروبا

2/25/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وارسو ـ أ.ف.پ: أغلق المزارعون الپولنديون معبرا حدوديا مهما مع ألمانيا في سلوبيس احتجاجا على القواعد الأوروبية واستيراد منتجات من خارج الاتحاد الأوروبي التي اعتبروها غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة المحلية إيوا مورميلو لـ «فرانس برس» إنه «تم قطع الطريق السريع A2 بالاتجاهين».
وكان المزارعون خططوا في البداية إغلاق المعبر لمدة 25 يوما، لكن بعد مباحثات مع السكان ورجال أعمال وشركات النقل، قرروا «اعادة فتح الطريق على الأرجح يوم الاثنين» حسبما صرح داريوس فروبل أحد منظمي التحرك لـ «فرانس برس».
وقال عشية اجتماع لمجلس وزراء الزراعة الأوروبيين في بروكسل «الأمر رهن بالامور التي لا يمكننا توقعها».
وأضاف فروبيل «عليهم أخذنا على محمل الجد».
وأوضح «نحتج على الصفقة الأوروبية الخضراء وعلينا أخيرا السيطرة على واردات المنتجات الغذائية الزراعية من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وعلينا الاهتمام بالإنتاج الزراعي في الاتحاد الأوروبي».
وذكر ان المزارعين الپولنديين «يشعرون بأنهم جزء» من التحرك الاحتجاجي للمزارعين في جميع أنحاء اوروبا.
وتجري احتجاجات المزارعين منذ عدة أسابيع في پولندا، حيث يعمدون إلى قطع الطرقات في جميع أنحاء البلاد والمعابر الحدودية مع أوكرانيا.
وپولندا من أهم الداعمين لأوكرانيا، لكن العلاقات بين البلدين تدهورت في الأشهر الأخيرة بسبب نزاعات تجارية، لاسيما بعد فتح بروكسل الحدود الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الأوكرانية التي، وفقا للمزارعين الپولنديين، لا تحترم المعايير الأوروبية.
وسجلت حالات معزولة من إلقاء منتجات زراعية اوكرانية على الطرق أو السكك الحديد قرب الحدود الپولندية ـ الأوكرانية.
وقالت الحكومة الپولندية الجمعة الماضية لـ «فرانس برس» أن وارسو وكييڤ «بعيدتان عن التوصل إلى اتفاق» بشأن استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن اوكرانيا تحتفظ «بحقها في تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل».
وأدرجت پولندا نقاط العبور مع اوكرانيا ضمن قائمة «البنى التحتية الحيوية» لتجنب الاضطرابات التي قد تؤثر على نقل المساعدات العسكرية والإنسانية إلى هذا البلد.

MENAFN25022024000130011022ID1107897181

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث