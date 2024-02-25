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ترامب أمام تجمع للمحافظين الديموقراطية الأميركية باتت على شفا الهاوية

2/25/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أ.ف.پ: عندما ظهر وجه دونالد ترامب على الشاشة لإعلان فوز الرئيس السابق على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولاينا الجنوبية، انطلقت صيحات الفرح على الفور بين أنصاره الذين تجمعوا قرب تشارلستون.
ويشكل فوز ترامب انتكاسة لهايلي التي تمثل جناحا أكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خصوصا أن هذه الانتخابات جرت في الولاية التي كانت حاكمة لها لست سنوات.
وتعانق المؤيدون لترامب في مجمع راق خارج تشارلستون حيث تبادلوا التهاني.
وقالت آمبر سباركس لوكالة «فرانس برس»: «أنا سعيدة!».
وأفادت «بأنه أمر نهائي. وبإمكاننا المضي قدما في هذه المرحلة (..) لا يتعين علينا أن نجلس على الحياد ونتساءل ماذا لو.. الآن أصبح الأمر نهائيا».
وعلى الرغم من تحفظات سباركس على شخصية ترامب المثير للجدل، فإنها «تحب سياسته كثيرا»، على حد قولها، وتتساءل «هل ينبغي أن نتأثر بالبرنامج السياسي أو شخصية شخص ما؟».
وأكد توم روبرتسون (61 عاما) «انتهى الأمر» لنيكي هايلي التي خسرت أمام ترامب، موضحا «ترامب سيصبح سيد العالم حال اعادة انتخابه».
وفي أول تصريحات يدلي بها بعيد فوزه، وفي مؤشر إلى أنه لم يعد يرى في هايلي تهديدا له، توجه ترامب من كولومبيا، عاصمة الولاية، إلى الرئيس الأميركي بالقول «جو (بايدن) أنت مطرود!». وكان ترامب يتحدث أمام جمع من أنصاره، وسط الهتافات والتصفيق.
ورسم ترامب خلال التجمع السنوي الكبير للمحافظين، صورة لديموقراطية أميركية اعتبر أنها أضحت على «شفا الهاوية»، عازيا ذلك إلى الرئيس جو بايدن، وقائلا إن البلاد يحكمها «طغاة» و«فاسدون» و«فاشيون».
ووسط هتاف مئات من أنصاره الذين اعتمروا قبعات حمرا كتب عليها اسم ترامب بأحرف ذهبية، قال الرئيس السابق إن «التصويت لترامب هو تذكرة عودتكم إلى الحرية وجواز سفركم للخروج من الطغيان».
وعلى مدار ساعة ونصف ساعة، أطلق ترامب تصريحات نارية بشأن المهاجرين، قائلا إنهم «يقتلون مواطنينا، يقتلون بلدنا». وأضاف «لا يمكن لأي دولة أن تتحمل ما يحدث» في الولايات المتحدة، منددا بسياسة الهجرة التي ينتهجها بايدن.
ومتحدثا أمام مؤتمر العمل السياسي المحافظ (سي بي آي سي) الذي عقد في ضواحي واشنطن، اعتبر ترامب أن «أميركا استحالت كابوسا» في ظل رئاسة بايدن.
وتعهد قطب الأعمال السابق البالغ السابعة والسبعين معالجة المشكلة عند عودته إلى البيت الأبيض، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات «قاسية بقدر الحاجة»، في وقت عبرت أعداد قياسية من المهاجرين الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة عام 2023.
وقد أثارت محاولته تقليد الرئيس الحالي الذي وصفه بأنه «تهديد للديموقراطية» و«محاط بالفاشيين»، ضحك الجمهور. ووعد ترامب أنصاره أن يكون يوم الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر «يوما للتحرير» بالنسبة إليهم.
وأكد ترامب الواثق من إعادة انتخابه أن «كل شيء في بلادنا سيعود إلى العمل من جديد، وسنكون محط احترام في كل أنحاء العالم».
واعتمدت هايلي على أصوات المعتدلين. وهي تعد محافظة تقليدية تدافع عن تشكيل حكومة محدودة وتبني سياسة خارجية قوية.
وحضت المرشحة الخمسينية المحافظين على اختيار «جيل جديد من القادة المحافظين» بدلا من «سنوات أربع أخر من فوضى ترامب». لكنها سبق أن خسرت الانتخابات التمهيدية أمام ترامب في أيوا ونيو هامبشر ونيفادا.

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