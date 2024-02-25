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إكواس ترفع عقوباتها الاقتصادية عن غينيا وتخفف العقوبات على مالي

2/25/2024 2:27:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) لاغوس - أ. ف .ب: أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على غينيا وبعض العقوبات المفروضة على مالي.
ويأتي ذلك غداة الإعلان عن رفع العقوبات عن النيجر خلال قمة قادة دول المنطقة السبت في أبوجا. وكانت "إكواس" قد فرضت العقوبات على خلفية الانقلابات العسكرية في النيجر
وغينيا
ومالي.

MENAFN25022024000130011022ID1107897179

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