الأرصاد: طقس معتدل مع فرصة لأمطار متفرقة.. والعظمى: 20

(MENAFN
- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل و غائم جزئيا و انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب تتحسن تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.
أما ليلا فسيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى
14
درجة
مئوية.
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