الأرصاد: طقس معتدل مع فرصة لأمطار متفرقة.. والعظمى: 20

MENAFN - Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل و غائم جزئيا و انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب تتحسن تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

أما ليلا فسيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى14درجةمئوية.