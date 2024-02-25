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الأرصاد: طقس معتدل مع فرصة لأمطار متفرقة.. والعظمى: 20

2/25/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل و غائم جزئيا و انخفاض في الرؤية الأفقية بسبب الضباب تتحسن تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة.

أما ليلا فسيكون الطقس مائلا للبرودة إلى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 20 درجة مئوية أما الصغرى فتصل إلى
14
درجة
مئوية.

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