المواطنون يستذكرون الذكرى الـ33 لتحرير الكويت بمشاعر الفخر ببطولاتهم وجهود قيادتهم الحكيمة

MENAFN - Al-Anbaa) مع حلول ذكرى احتفال الكويتيين بتحرير بلادهم من براثن الغزو العراقي يستذكرون بمشاعر الفخر والاعتزاز تلك البطولات التي سطروها في ظل قيادتهم الحكيمة ليعود الامن والأمان الى ربوعها وتتحقق السيادة والحرية على كامل أراضيها.

ومع حلول ال26 من فبراير من كل عام تعود صيحات النصر التي علت في ذلك اليوم الخالد من أبناء الكويت الى الذاكرة وهم يرددون "الله أكبر.. الله اكبر" مع انطلاق عملية (عاصفة الصحراء) التي أسفرت عن حدث تاريخي شكل مرحلة فارقة في تاريخ المنطقة.

وتستذكر الكويت في هذه المناسبة الجهود الحثيثة التي بذلها سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ سعد العبدالله، طيب الله ثراهما، اللذان كان لهما دور كبير في حشد التأييد الديبلوماسي العربي والدولي لدعم ومساندة الشرعية الكويتية والدفاع عن الحق الكويتي.

كما يستذكر المواطنون دور دول مجلس التعاون الخليجي التي قدم قادتها للكويت كل أشكال الدعم المعنوي والمادي في حين فتحت شعوبها الأبواب امام أبناء الكويت.

كما يستذكرون موقف الرئيس الأميركي الراحل جورج بوش الأب الذي أعلن وقوفه مع الحق الكويتي وتعهد بعودة الكويت حرة مستقلة وتمكن من إقناع مجلس الشيوخ الأميركي باستخدام القوة العسكرية لتحرير الكويت.

ولا يزال الكويتيون يخلدون ذكرى شهدائهم الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية خلال فترة الغزو الاثم ليعود وطنهم حرا عزيزا كما يستذكرون دور الدول الشقيقة والصديقة التي شاركت في حرب تحرير البلاد وجهودها الكبيرة من أجل تحرير البلاد من براثن المعتدين.

وخلال فترة العدوان العراقي تحول الشعب الكويتي بكل فئاته الى ثوار وثائرات كل في موقعه فحمل بعضهم السلاح وقاوم في جبهات عدة فيما قدم آخرون خدمات جليلة للمقاومة الشعبية وتولت النساء مهاما عديدة ليصبح الشعب بكامله في صفوف تلك المقاومة الباسلة.

والتف الشعب الكويتي حول قيادته الحكيمة التي بذلت جهودا جبارة لتحرير الوطن واستعادة حريته وحشد التأييد الدولي لدعم الحق الكويتي في المنابر الاقليمية والدولية فيما احتضنت الحكومة شعبها في كل مكان وقدمت له المساعدات الضرورية لتتجلى صورة فريدة من صور التكاتف والتلاحم بين قيادة البلاد وشعبها الأبي.

وحينما بدأت المعارك الحربية لتحرير الكويت فجر 17 يناير 1991 كان الشعب الكويتي متأهبا للمساهمة في معركة التحرير فيما جرى تنسيق كامل بين جميع الأجهزة الحكومية والشعبية وشارك سلاح الجو الكويتي في الضربات الأولى للقصف الجوي وكان الجيش الكويتي في الصفوف الأولى للقوات المتحالفة التي دخلت البلاد.

وعلى الرغم من مرارة الغزو وتداعياته لاسيما على صعيد الشهداء والمفقودين الكويتيين، فإن الكويت أطلقت مساعداتها للشعب العراقي منذ عام 1993 ولا تزال مستمرة حتى الآن كما قدمت الكويت بعد سقوط النظام العراقي البائد عام 2003 العون للعراق حتى أصبحت اليوم من أكبر المانحين له.

وعلى الصعيد الديبلوماسي جسدت الزيارة التي قام بها سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه للعراق في 19 يونيو 2019 أنبل المساعي الحميدة في الحفاظ على العلاقات الأخوية وطي الملفات العالقة بين البلدين.

وما تعرضت له دولة الكويت من ظلم وعدوان غادر على ارضها وأبنائها وما شهدته من سرقة ونهب لمبانيها ومرافقها سيظل في ذاكرة الأجيال لتأخذ منه العبر والعظات وتستذكر معه ما سطرته من بطولات وامجاد وما شهدته من وحدة وطنية فريدة وتلاحم نادر بين الشعب وقيادته وهو ما جبل عليه أبناء الكويتطوالتاريخهم.