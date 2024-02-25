العيد الوطني الكويتي الـ63.. ذكرى تجسد قيم الانتماء والتضحية للوطن

MENAFN - Al-Anbaa) تحيي الكويت اليوم عيدها الوطني ال63 مستذكرة بهذه المناسبة مسيرة الآباء والأجداد وتاريخهم المشرف الذي يجسد أعظم معاني الولاء وقيم الانتماء والعطاء والتضحية للوطن.

فمنذ فجر الاستقلال تتزين الكويت بأبهى صورها وترتدي ثوب الفرحة والبهجة لاستقبال هذه المناسبة التي تشكل علامة فارقة في تاريخ البلاد وذكرى راسخة في وجدان أهلها.

وتعيش الكويت هذه الأيام احتفالاتها بهذه الذكرى الغالية التي تتزامن والاحتفال بالذكرى ال33 للتحرير من براثن الغزو العراقي الغاشم في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، والتفاف الشعب حولها لتمضي سفينة الكويت نحو شاطئ الأمان والاستقرار والازدهار.

ومرت دولة الكويت التي اتخذت خطوات كبيرة في طريق نهضتها بتعاون أبنائها والتفافهم حول قيادتهم بمراحل تطور وتنمية هائلة سعت من خلالها لبلوغ أعلى المراكز بين الدول المتقدمة في ظل الإدارة الرشيدة التي انتهجها حكامها عبر التاريخ لتحقيق الازدهار والتقدم.

وبدأت الكويت احتفالها بالعيد الوطني الأول في 19 يونيو 1962 وأقيم حينئذ عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع قرب (دروازة البريعصي) حضره عدد كبير من المسؤولين والمواطنين في أجواء من البهجة والسرور.

وفي هذا اليوم المشهود ألقى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، كلمة قال فيها: إن "دولة الكويت تستقبل الذكرى الأولى لعيدها الوطني بقلوب ملؤها البهجة والحبور بما حقق الله لشعبها من عزة وكرامة ونفوس كلها عزيمة ومضي في السير قدما في بناء هذا الوطن والعمل بروح وثابة بما يحقق لأبنائه الرفعة والرفاهية والعدالة الاجتماعية لجميع المواطنين".

واستمر الكويتيون يحيون العيد الوطني في 19 يونيو سنويا حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير الراحل عبدالله السالم الموافق يوم 25 فبراير سنويا بداية من عام 1965.

وعلى مدار عقود استطاعت الكويت أن تضع بصمتها في المحافل الدولية وتعتلي مراكز متقدمة فيها لتنضم في عام 1961 إلى جامعة الدول العربية ومن ثم إلى منظمة الأمم المتحدة في عام 1963.

كما حرصت على إقامة علاقات وثيقة مع الدول العربية والصديقة في شتى أنحاء العالم بفضل سياستها الرائدة في التعامل مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية وسعيها الدائم إلى تحقيق الأمن والسلام.

ولم تتوان دولة الكويت عن تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء والأصدقاء بمواجهة الأزمات والكوارث وتتويجا لهذه الجهود المباركة جاءت تسمية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، (قائد العمل الإنساني) وتكريم دولة الكويت بتسميتها (مركزا للعمل الإنساني) الأمر الذي يدعو إلى الفخر أمام شعوب العالم.

وخلال ال63 عاما الماضية حققت الكويت إنجازات متميزة على الصعد كافة وفق خطط استشرافية من قياداتها الحكيمة وحكوماتها الرشيدة أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اضطلعت بها كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية.

وتأتي احتفالات هذا العام تحت شعار (عز وفخر) الذي استوحيت ألوانه من روح التراث الوطني لتاريخ الاحتفالات الوطنية متضمنا الألوان الأساسيةمنعلمالبلاد.