البحرين تتوشح بأعلام الكويت واللون الأزرق احتفاء بأعيادها الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) توشحت مباني وشوارع مملكة البحرين بأعلام دولة الكويت واللون الازرق احتفاء بعيدها الوطني الـ 63 ويوم تحريرها الـ 33.
وبعبارة «سلمت الكويت دوما للمجد» تألقت شاشات الاعلانات في شوارع المملكة لتجسد وشائج القربى وروابط الاخوة وأواصر المحبة التي تستند إلى عمق تاريخي ممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وشاركت الجهات الحكومية في مملكة البحرين عبر حساباتها الرسمية دولة الكويت أفراحها بمنشورات تهنئة بهذه المناسبة المجيدة قائلة فيها: «دمتم أخوة وعزوة»، بالإضافة إلى الشعار الرسمي للبلدين وأبرز معالمهما.
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