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البحرين تتوشح بأعلام الكويت واللون الأزرق احتفاء بأعيادها الوطنية

2/25/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) توشحت مباني وشوارع مملكة البحرين بأعلام دولة الكويت واللون الازرق احتفاء بعيدها الوطني الـ 63 ويوم تحريرها الـ 33.
وبعبارة «سلمت الكويت دوما للمجد» تألقت شاشات الاعلانات في شوارع المملكة لتجسد وشائج القربى وروابط الاخوة وأواصر المحبة التي تستند إلى عمق تاريخي ممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وشاركت الجهات الحكومية في مملكة البحرين عبر حساباتها الرسمية دولة الكويت أفراحها بمنشورات تهنئة بهذه المناسبة المجيدة قائلة فيها: «دمتم أخوة وعزوة»، بالإضافة إلى الشعار الرسمي للبلدين وأبرز معالمهما.

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