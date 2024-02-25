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((العجيري العلمي)): نودّع الشتاء ولا نودّع البرد مع فترة الانتقال لفصل الربيع

2/25/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن مركز العجيري العلمي اليوم الأحد أن الفترة الثالثة والأخيرة من موسم العقارب وهي آخر مواسم فصل الشتاء تبدأ غدا الاثنين، موضحا أنه وفي «مثل هذه الأيام نودع الشتاء ولا نودع البرد ويبدأ الانتقال لفصل الربيع».

وأضاف المركز في بيان له: ان ما يميز الفترة الحالية تقلبات الجو وتذبذب درجات الحرارة بين انخفاض وارتفاع ويتخللها فترة تعرف بأيام «برد العجوز»، حيث يشعر الإنسان ببرد نسبي بعد أيام دافئة يطلق عليها البعض «بياع الخبل عباته» نظرا للاستعجال بترك الملابس الشتوية للإحساس باعتدال الطقس وارتفاع درجات الحرارة النسبية.
وذكر أنه ومع انتهاء هذه الفترة يكون موعد أذان الفجر عند الساعة 4.51 وشروق الشمس 6.10 وأذان المغرب 5.50، على أن يستمر النهار بأخذ درجات من الليل حتى يتساويان، ثم يبدأ النهار بالزيادة بعد منتصف مارس المقبل.

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