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الصالح: الشراكات الثنائية بين الكويت والبحرين أسهمت في تحقيق إنجازات تنموية متعددة

2/25/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس مجلس الشورى البحريني علي الصالح أن مناسبتي العيد الوطني ويوم التحرير للكويت تشكلان فرصة للإضاءة على تاريخها العريق ومحطات الازدهار والتقدم التي تشهدها منذ عقود.

وأعرب الصالح في تصريح صحافي عن خالص التهاني وأطيب التبريكات إلى دولة الكويت بمناسبة العيد الوطني الـ 63 ويوم التحرير الـ 33، متمنيا للكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق المزيد من الاستقرار والتطور والنماء.
وأشاد بما تشهده الكويت من تطور ونماء في شتى المجالات في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تشارك الكويت وشعبها الشقيق الاحتفاء بأعيادها الوطنية المجيدة، وذلك انطلاقا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية والمتميزة.
وأشار إلى أن الشراكات الثنائية القائمة بين الكويت والبحرين أسهمت في تحقيق إنجازات ونجاحات تنموية متعددة وعززت مسارات التعاون والتنسيق التي تنهض بالمصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

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