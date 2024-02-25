الخالد: نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار لصون عزة وكرامة وطننا الحبيب

MENAFN - Al-Anbaa) بمناسبة الذكرى الـ 63 للاستقلال وذكرى التحرير الـ 33، قال محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد: يشرفني وبكل العز والفخر، ان أرفع إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، أسمى آيات التهاني والتبريكات.

واستطرد الخالد قائلا: التهنئة موصولة لأهل الكويت الكرام بحلول المناسبتين العزيزتين على قلوبنا جميعا، مؤكدا الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، سائلا المولى جلّ وعلا ان يديم على بلدنا الغالي نعمة الامن والامان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة، داعيا الجميع إلى التعبير عن الفرحة باعياد الوطن بأسلوب حضاري.وتابع محافظ الأحمدي: مستحضرا في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مآثر أصحاب السمو أمراء البلاد الراحلين، طيب الله ثراهم، ومسيرة العمل المشرف والمخلص للآباء والأجداد، وتضحيات شهدائنا الأبرار لصون عزة وكرامة وطننا الحبيب، وإبقاء رايته عالية خفاقة وتعزيز مكانته المرموقة بين دول العالم.واختتم بسؤال المولى سبحانه أن يديم على كويتنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويديمها مبعث عزنا وفخرنا في ظل قيادتنا الرشيدة، وكل عام وكويتنا الحبيبة بخير.