الخالد: نستذكر تضحيات شهدائنا الأبرار لصون عزة وكرامة وطننا الحبيب

(MENAFN
- Al-Anbaa) بمناسبة الذكرى الـ 63 للاستقلال وذكرى التحرير الـ 33، قال محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد: يشرفني وبكل العز والفخر، ان أرفع إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، أسمى آيات التهاني والتبريكات.
واستطرد الخالد قائلا: التهنئة موصولة لأهل الكويت الكرام بحلول المناسبتين العزيزتين على قلوبنا جميعا، مؤكدا الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة، سائلا المولى جلّ وعلا ان يديم على بلدنا الغالي نعمة الامن والامان والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الحكيمة، داعيا الجميع إلى التعبير عن الفرحة باعياد الوطن بأسلوب حضاري.
وتابع محافظ الأحمدي: مستحضرا في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعا، مآثر أصحاب السمو أمراء البلاد الراحلين، طيب الله ثراهم، ومسيرة العمل المشرف والمخلص للآباء والأجداد، وتضحيات شهدائنا الأبرار لصون عزة وكرامة وطننا الحبيب، وإبقاء رايته عالية خفاقة وتعزيز مكانته المرموقة بين دول العالم.
واختتم بسؤال المولى سبحانه أن يديم على كويتنا الغالية الأمن والأمان والرخاء والاستقرار، ويديمها مبعث عزنا وفخرنا في ظل قيادتنا الرشيدة، وكل عام وكويتنا الحبيبة بخير.
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