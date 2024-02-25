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((الدفاع)) تشارك أبناء الكويت احتفالاتهم بالأعياد الوطنية بفعاليات وأنشطة معبرة

2/25/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جريا على عادتها السنوية وفي يوم له قيمة كبيرة بقلوب أبناء الشعب الكويتي، شاركت وزارة الدفاع بمعداتها العسكرية في أعياد الكويت الوطنية بفعاليات عند ابراج الكويت وسط جموع من المواطنين والمقيمين وبفرحة غامرة بهذه الأجواء الوطنية العطرة، تعبيرا عن هذه المناسبات الكبيرة التي يحرص عليها الشعب الكويتي والقاطنون على أرض الوطن الغالي.
وقامت الوزارة باستعراض بعض آلياتها وشاركت في «بوثات» مع فرقة موسيقى الجيش النحاسية، مع تواجد ضباط من الجيش أمام آلياتهم لشرح طريقة عملها فيما يترقب الجميع عرض القوة الجوية غدا بعد تأجيلها بسبب الأحوال الجوية.

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