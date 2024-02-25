((الدفاع)) تشارك أبناء الكويت احتفالاتهم بالأعياد الوطنية بفعاليات وأنشطة معبرة

(MENAFN
- Al-Anbaa) جريا على عادتها السنوية وفي يوم له قيمة كبيرة بقلوب أبناء الشعب الكويتي، شاركت وزارة الدفاع بمعداتها العسكرية في أعياد الكويت الوطنية بفعاليات عند ابراج الكويت وسط جموع من المواطنين والمقيمين وبفرحة غامرة بهذه الأجواء الوطنية العطرة، تعبيرا عن هذه المناسبات الكبيرة التي يحرص عليها الشعب الكويتي والقاطنون على أرض الوطن الغالي.
وقامت الوزارة باستعراض بعض آلياتها وشاركت في «بوثات» مع فرقة موسيقى الجيش النحاسية، مع تواجد ضباط من الجيش أمام آلياتهم لشرح طريقة عملها فيما يترقب الجميع عرض القوة الجوية غدا بعد تأجيلها بسبب الأحوال الجوية.
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