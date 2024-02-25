الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة يعقد مؤتمره العام الـ 57 تحت شعار ((عز وفخر))





العوضي: نؤكد توصيات صاحب السمو بالتركيز على التحصيل العلمي والتفوق والاستفادة من العلوم

المشعل: فرص تدريبية للخريجين في شركات ومؤسسات كويتية في المملكة المتحدة

زيادة المقاعد الطبية بنحو 30 مقعداً إضافياً وتوقيع اتفاقيات مع 4 جامعات جديدة

الشبال: دور الاتحاد لم يقتصر على القضايا الطلابية بل امتد للدفاع عن القضايا الإسلامية والوطنية والسياسية الخشتي: «زين» تخصص مساحة كبيرة لقطاع التعليم والشباب في إستراتيجيتها للاستدامة



لندن ـ كونا: عقد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة مؤتمره العام الـ 57 تحت شعار «عز وفخر» بالتزامن مع احتفالات البلاد بمناسبة العيد الوطني الـ 63 وذكرى التحرير الـ 33.وأشاد سفير الكويت لدى المملكة المتحدة بدر العوضي، في كلمة ألقاها بالمؤتمر الذي انعقد مساء السبت، بدور الاتحاد الوطني لطلبة الكويت والمكتب الثقافي الكويتي في تسهيل أمور الطلبة والطالبات الكويتيين البالغ عددهم نحو عشرة آلاف شخص.وأكد السفير العوضي التوصيات الدائمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، بحث الطلبة على التركيز على التحصيل العلمي والتفوق والاستفادة من العلوم التي توفرها بريطانيا من أجل المساهمة في بناء الكويت بعد إتمامهم الدراسة.ولفت إلى أن عقد فعاليات المؤتمر في هذا العام يتزامن مع الاحتفالات بذكرى مرور 125 عاما على الشراكة الكويتية ـ البريطانية والاحتفالات بالأعياد الوطنية، مثنيا على دور بريطانيا في تحرير الكويت من براثن غزو النظام العراقي البائد.وقال: إن وجود الطلبة الكويتيين في المملكة المتحدة يشكل جانبا مهما في العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن المكتب الثقافي الكويتي بدأ العمل في العام 1958، فيما تأسس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أواخر العام 1964 ليكونا من أهم ركائز العلاقات الثنائية وليتمتعا بأهمية تاريخية متمنيا لهما التوفيق والنجاح في قادم الأيام.وأكد حرص سفارة الكويت في المملكة المتحدة على دعم أنشطة الطلبة التي تبرز الجانب الإيجابي والحضاري للكويت، متقدما بالشكر إلى رئيس المكتب الثقافي وأعضائه والاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة والسلطات البريطانية على ما تقوم به لتسهيل أمور الطلبة.من جانبه، أعلن رئيس المكتب الثقافي د.عبدالله المشعل، في كلمته، عن فرص تدريبية للخريجين في شركات ومؤسسات كويتية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن شروط هذه الفرص في يونيو المقبل.وأضاف أن المكتب سينظم دورات للطلبة لتأهيلهم للحصول على قبول في جامعتي «أوكسفورد» و«كامبريدج» العريقتين.وذكر أن المكتب الثقافي تمكن من زيادة عدد المقاعد الطبية بنحو 30 مقعدا إضافيا وتوقيع اتفاقيات مع أربع جامعات جديدة متخصصة في الطب البشري إلى جانب إدراج تخصصات العلوم المتقدمة مثل الأمن السيبراني وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي.وفيما يتعلق باعتماد القبول وتصديق الشهادات، أكد المشعل أن المكتب أعاد تصميم منظومة العمل والنظام الإلكتروني لإنجاز ذلك بوتيرة أسرع.وأوضح أن المكتب يشارك في وضع الخطط والسياسات التعليمية التي من شأنها أن تسهم في رسم ملامح الكويت الجديدة عبر رؤيتها الواضحة والطموحة.من جانبه، قال رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع المملكة المتحدة سالم الشبال إن دور الاتحاد لم يقتصر على القضايا الطلابية بل امتد إلى الدفاع عن القضايا الإسلامية والوطنية والسياسية وغيرها، لاسيما موقفه إبان غزو النظام العراقي البائد للكويت وتنظيمه حملات ومسيرات لحشد الرأي العام لنصرة الكويت.من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة «زين الكويت»، أحد الرعاة الرئيسيين للمؤتمر، وليد الخشتي إن الشركة تخصص مساحة كبيرة لقطاع التعليم والشباب في استراتيجيتها للاستدامة من منطلق إحساسها بالمسؤولية المشتركة كمؤسسة وطنية ما يدفعها إلى توجيه المزيد من الدعم والاهتمام بالشباب.وأكد الخشتي أهمية الحوار الشفاف مع أجيال الشباب من أجل تحديد مسارات المستقبل مبينا أن الشباب المثقف والمتعلم دائما ما يقوده الحماس إلى إيجاد الحلول الواقعية.وأوضح أن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة توجب تجهيز وظائف تتواءم مع مهارات المستقبل وامتلاك القدرة على تبني عقلية جديدة تركز على الكفاءة وقابلية التوسع والإدراك.وتضمنت فعاليات المؤتمر تكريم السفير العوضي ود.المشعل والملحق الثقافي د.حصة العجيان وعدد من الإعلاميين القائمين على تنظيم المؤتمر وممثلين عن الجهات المشاركة والرعاة.كما تضمنت الفعاليات العديد من الفقرات القانونية والطبية والثقافية والدينية والرياضية إضافة إلى مسابقات.