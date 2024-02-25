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((رئاسة الأركان)): تأجيل العرض الجوي ليوم غد نظراً للأحوال الجوية

2/25/2024 2:27:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأحد عن تأجيل العرض الجوي الذي كان مقررا اليوم ليوم غد الاثنين وذلك نظرا للأحوال الجوية.
وأشارت «رئاسة الإركان»، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إلى أن العرض الجوي سيكون في تمام الساعة الرابعة من مساء غد.

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