((رئاسة الأركان)): تأجيل العرض الجوي ليوم غد نظراً للأحوال الجوية

((رئاسة الأركان)): تأجيل العرض الجوي ليوم غد نظراً للأحوال الجوية
التاريخ
2/25/2024 2:27:42 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي اليوم الأحد عن تأجيل العرض الجوي الذي كان مقررا اليوم ليوم غد الاثنين وذلك نظرا للأحوال الجوية.
وأشارت «رئاسة الإركان»، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إلى أن العرض الجوي سيكون في تمام الساعة الرابعة من مساء غد.
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