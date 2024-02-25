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ثانوية أم حبيب القرشية أقامت مسابقة العطاء السادسة للأعمال التطوعية

2/25/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
بالتزامن مع الاحتفال بالأعياد الوطنية، اقامت ثانوية ام حبيب بنت العاص القرشية مسابقة العطاء السادسة للاعمال التطوعية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب
وبحضور مراقب الانشطة التربوية بمنطقة العاصمة التعليميه بدرية السعيدي ورئيس العلاقات الخارجية بجمعية المعلمين فهد الظفيري.
وقالت مديرة الثانوية نبيلة ابراهيم: «ايمانا منا بأهمية نشر ثقافة العمل التطوعي بين الطلاب والمعلمين لتعزيز دور الفرق التطوعية التي تسعى إلى غرس القيم التربوية في نفوس الطلاب كان لابد علينا من المشاركة في مسابقة العطاء السادسة للعمل التطوعي من خلال اعداد وعمل مشروع تطوعي وطني يهدف إلى المحافظة على البيئة والتي يرجع اثرها الإيجابي لدولتنا الحبيبة الكويت، مشيرة إلى ان ذلك يأتي تزامنا مع احتفالاتنا بالأعياد الوطنية، ومع اهداف التنمية المستدامة 2020-2035.
وأضافت: ومن هذا المنطلق نتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لفريق «ام حبيب التطوعي» من بناتنا المتعلمات اللاتي اجتهدن في اعداد وتقديم هذا المشروع بقيادة ريم الظفيري ودعم المعلمات المشرفات واخواتهن طالبات المدرسة، فشكرا من القلب لجهودكن، معربة عن بالغ شكرها لأعضاء لجنة لجنة التحكيم من وزارة التربية د.أفنان العثمان وغيداء عبدالهادي وممثل الهيئة العامة للشباب العنود الصبيحي.

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