((العيون الساهرة)) تُشارك جموع المواطنين فرحة العيد الوطني
التاريخ
2/25/2024 2:27:41 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) شارك رجال الأمن «العيون الساهرة لحفظ أمن وأمان الوطن» المواطنين والمقيمين فرحتهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
وحرصوا على تأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية والتفاني في أداء الواجب والتعامل الحازم مع أي خروج عن القانون والتعامل الفوري مع مخالفي قانون حماية البيئة والحد من أي سلوكيات سلبية.
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