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((العيون الساهرة)) تُشارك جموع المواطنين فرحة العيد الوطني

2/25/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شارك رجال الأمن «العيون الساهرة لحفظ أمن وأمان الوطن» المواطنين والمقيمين فرحتهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
وحرصوا على تأمين الاحتفالات بالأعياد الوطنية والتفاني في أداء الواجب والتعامل الحازم مع أي خروج عن القانون والتعامل الفوري مع مخالفي قانون حماية البيئة والحد من أي سلوكيات سلبية.

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