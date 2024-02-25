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العنزي: قيمة الاستشهاد والتضحية لأجل الوطن نبراس مضيء للأجيال المتعاقبة من الشعب الكويتي

2/25/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) آلاء خليفة
تقدم رئيس جمعية اهالي الشهداء الأسرى والمفقودين فايز العنزي بأسمى آيات التهاني والتبريكات لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وللحكومة الرشيدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 63 وذكرى التحرير الـ 33.
واشار العنزي إلى أن مناسبة الاعياد الوطنية هي ذكرى عزيزة على قلوب جميع الكويتيين ومن يقيم على هذه الأرض الطيبة، وأن إحياء هذه الذكرى هو واجب وطني على الجميع، نستذكر من خلالها البطولات والتضحيات التي قدمها الشعب الكويتي لهذه الأرض الطيبة وهذا الوطن العزيز، والتي هي بلا شك تعتبر نقطة في بحر ما تستحقه كويتنا الحبيبة التي أعطتنا الكثير، ومهما قدمنا فلن نوفيها حقها.
وأردف العنزي: إن المجتمع الكويتي من الشعوب القليلة التي أصبح لديها قيمة سامية هي قيمة الاستشهاد، هذه القيمة التي مهما استلهمنا منها من العبر والفوائد فلن نحصرها، مشيرا إلى أن قيمة الاستشهاد والتضحية لأجل الوطن والتكافل بين افراد المجتمع هي بلا شك نبراس مضيء للأجيال المتعاقبة من الشعب الكويتي.
وتابع: فلا أجمل ولا أثمن من أن يكون لدى أي مجتمع مثل هذه القيمة التي تؤكد أن هذا الشعب متمسك بأرضه وشرعيته منذ تأسيس الكويت قبل أكثر من ثلاثة قرون وحتى الآن متسلحا بوحدته الوطنية خلف قيادته الحكيمة التي ليس بينها وبينه أي حواجز.
واختتم العنزي تصريحه بالدعاء بالرحمة والغفران لشهدائنا الأبرار وبالامن والامان لدولة الكويت، هذا البلد الصغير في حجمه الكبير في عطائه ومكانته بين الدول، مؤكدا أن جمعية اهالي الشهداء الأسرى والمفقودين مستمرة في تطبيق خططها المعتمدة من مجلس الإدارة وأهمها الاستمرار في تدشين بطولات وسير شهدائنا الأبرار من خلال الإصدارات الموسوعية الخاصة بذلك وآخرها إصدار الجزء الأول من سلسلة «ويستمر الوفاء» الذي صدر في فبراير هذا العام بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية وذكرى التحرير

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