الكويت كرَّمت 100 رائد ورائدة من كشافة ومرشدات الوطن العربي





د.الطريجي: بلادنا سبّاقة بتكريم من يعطي ويخلص في عمله لخدمة المجتمع الكباريتي: الكويت صاحبة الكلمة الحق والأثر الذي ما غاب في وجدان كل عربي حر

عبدالعزيز الفضلي

في يوم وطني سطر فيه الأشقاء العرب أسمى اوجه التكاتف والتلاحم والتهاني للكويت اميرا وحكومة وشعبا في اعيادها الوطنية، حيث اقامت جمعية الكشافة الكويتية، وبالتعاون مع الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، احتفالية كبرى اشتملت على تكريم اكثر من 100 رائد ورائدة في الوطن العربي وذلك ضمن فعاليات ملتقى الكويت لتكريم الرواد العرب برعاية ابراهيم البغلي.

وقال رئيس المنظمة الكشفية العربية ورئيس مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي، في تصريح للصحافيين: بمناسبة احتفالاتنا بأعيادنا الوطنية، وجدنا شيئا مهما بمشاركة الدول الخليجية والعربية في احتفالاتنا فتمت دعوة الاشقاء لزيارة الكويت من خلال اقامة هذا الملتقى وتكريم اكثر من 100 رائد ورائدة من القيادات الكشفية والارشادية التي خدمت هذه الحركة التطوعية الإنسانية، مشيرا إلى ان الكويت ولله الحمد دائما سباقة في تكريم من يعطي ويخلص في عمله لخدمة المجتمع.

وكشف د.الطريجي عن الانشطة المستقبلية، حيث ستقام في 28 ابريل المقبل دورة في القيادة الاستراتيجية، دعونا إليها عددا من الدول الخليجية والعربية ويقدمها مجموعة من المختصين والخبراء، لافتا إلى اقامة ملتقى للرواد في سلطنة عمان الشقيقة ايضا في اغسطس المقبل، وكذلك دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة ودولة قطر الشقيقة جميعها خلال العام الحالي بإذن الله.

وكان معتز الكباريتي من المملكة الاردنية الهاشمية ألقى كلمة المكرمين، وقال فيها: يشرفني، ويزيدني سعادة، أن أقف اليوم أمامكم ممثلا عن المكرمين من رواد ورائدات الوطن العربي الكبير، الذي ينبض بقلب واحد ويخفق بنبض واحد تجمعنا فيه مناسبة كريمة في بقعة طاهرة مباركة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها في كل حين بإذن ربها، إنها الكويت يا سادة دولة العز والفخر والتقدم والازدهار، إنها الكويت صاحبة الكلمة الحق، صاحبة الأثر الذي ما غاب في وجدان كل عربي حر، مشيرا الى اننا اجتمعنا اليوم على أرضها وتحت سمائها وبين أهلها الذين لطالما كانوا أهلا لنا وحضنا دافئا يجمعنا اليوم، ذكرى الاستقلال، ذكرى الفخار، ذكرى العز، والشموخ، يوم أن نالت الكويت استقلالها في نوفمبر عام 1961 في عهد أمير وقائد البلاد الشيخ عبدالله السالم، رحمه الله، لتخط باستقلالها طريقا نحو المعالي نحو البناء والتميز، فهنيئا لنا بالكويت ومجدها العالي.. نبارك لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وللشعب الكويتي.

وأضاف: اليوم نشارككم احتفالاتكم وأعيادكم الوطنية بكل حب وإخاء أدامها الله عليكم.

وتقدم الكباريتي بالشكر والتقدير لرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات، كما شكر روابط وجمعيات الكشافة على ترشيحهم لهذه النخبة من رواد ورائدات الوطن العربي، وكل من ساهم في هذا التكريم، سائلا الله عز وجل أن نجتمع قريبا في فلسطين الحبيبة وهي حرة مستقلة محررة من يد اليهود المحتلين الغاصبين بعز عزيز أو بذل ذليل.

تكريم أبطال آسياوشهد الحفل تكريم الوفد القطري بمناسبة حصول دولة قطر الشقيقة على كأس الامم الآسيوية لكرة القدم، كما تم تكريم الوفد الاردني لحصول الاردن على المركز الثاني في البطولة ذاتها.