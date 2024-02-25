((يوم البحار)) تبث الحب والانتماء للوطن في الأعياد الوطنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) بثت قرية «يوم البحار» أجمل صور الحب والانتماء للوطن كعادتها في الأعياد الوطنية للكويت من خلال أحيائها الموروث الثقافي والشعبي للكويتيين.
وقرية «يوم البحار» مكان يرمز إلى تراث الكويت البحري وتاريخها العريق في رحلات الغوص والسفر، وتخليدا لهذا التاريخ يتخلل القرية فعاليات وأنشطة متنوعة تبعث الفخر والعزة في قلوب الشعب الكويتي وتبين حضارة الكويت وتاريخها للمقيمين والزوار من مختلف الدول.
ومن صور التعبير ارتداء زي الآباء والأجداد من قبل الفرق الوطنية الكويتية المشاركة، وأداء الرقصات الشعبية مع رفع الأعلام وإنشاد الأغاني الوطنية، ومشاركة الأطفال في تشجيع الفرق برفع الأعلام، وارتداء البنات للفساتين المزينة بألوان العلم الكويتي التي تبين حب الوطن والاعتزاز فيه.
MENAFN25022024000130011022ID1107897161
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.