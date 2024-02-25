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((يوم البحار)) تبث الحب والانتماء للوطن في الأعياد الوطنية

2/25/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بثت قرية «يوم البحار» أجمل صور الحب والانتماء للوطن كعادتها في الأعياد الوطنية للكويت من خلال أحيائها الموروث الثقافي والشعبي للكويتيين.
وقرية «يوم البحار» مكان يرمز إلى تراث الكويت البحري وتاريخها العريق في رحلات الغوص والسفر، وتخليدا لهذا التاريخ يتخلل القرية فعاليات وأنشطة متنوعة تبعث الفخر والعزة في قلوب الشعب الكويتي وتبين حضارة الكويت وتاريخها للمقيمين والزوار من مختلف الدول.
ومن صور التعبير ارتداء زي الآباء والأجداد من قبل الفرق الوطنية الكويتية المشاركة، وأداء الرقصات الشعبية مع رفع الأعلام وإنشاد الأغاني الوطنية، ومشاركة الأطفال في تشجيع الفرق برفع الأعلام، وارتداء البنات للفساتين المزينة بألوان العلم الكويتي التي تبين حب الوطن والاعتزاز فيه.

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