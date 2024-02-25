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((حديقة الشهيد)) تزهو بألوان علم الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية

2/25/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سادت أجواء الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية أرجاء حديقة الشهيد في قلب العاصمة بمناظرها الخلابة والفعاليات المصاحبة التي أسرت قلوب زوارها من المواطنين والمقيمين ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية.
ورفرفت أعلام الكويت وصدحت أصوات الأغنيات الوطنية عاليا احتفالا بالعيد الوطني الـ 63 ويوم التحرير الـ 33، في حين خلقت الفعاليات أجواء ممتعة لجميع الحاضرين.

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