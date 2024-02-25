((حديقة الشهيد)) تزهو بألوان علم الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية

((حديقة الشهيد)) تزهو بألوان علم الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية
التاريخ
2/25/2024 2:27:41 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) سادت أجواء الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية أرجاء حديقة الشهيد في قلب العاصمة بمناظرها الخلابة والفعاليات المصاحبة التي أسرت قلوب زوارها من المواطنين والمقيمين ابتهاجا بهذه المناسبة الوطنية.
ورفرفت أعلام الكويت وصدحت أصوات الأغنيات الوطنية عاليا احتفالا بالعيد الوطني الـ 63 ويوم التحرير الـ 33، في حين خلقت الفعاليات أجواء ممتعة لجميع الحاضرين.
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