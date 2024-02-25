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انطلاق احتفالات الأعياد الوطنية في جناح الكويت إكسبو قطر 2023

2/25/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الدوحة - بشرى شعبان
انطلقت اليوم احتفالات جناح دولة الكويت في معرض "اكسبو قطر 2023" بحضور المفوض العام لجناح دولة الكويت م.سميرة الكندري، والمفوض العام لـ "اكسبو الدوحة" السفير بدر الدفع، حيث انطلقت الفعاليات بداية برفع العلم، والنشيد الوطني الكويتي والقطري ومعهم.
وبدأت الفعالية بكلمة ترحيبية للمفوض العام لجناح الكويت، وكلمة لمفوض اكسبو قطر.
وتوجهت م.سميرة الكندري في تصريح لـ"لانباء" على هامش الحفل بالتهنئة إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباحوإلى جميع أبناء الشعب الكويتي الوفي بمناسبة الأعياد الوطنية، كما شكرت دولة قطر الشقيقة على حسن التنظيم ومنح الكويت مساحة شاسعة تبلغ 3 آلاف متر مربع وهو من أكبر الأجنحة في المعرض، حيث قدم لنا الأشقاء في قطر جميع التسهيلات لإنجاز هذا الجناح وبزمن قياسي خلال28 يوماً،، إضافة إلى تنوع الفعاليات المقامة طيلة فترة اقامة "اكسبو قطر"، وبما يرسّخ نجاح المعرض والحضور الكويتي المميز فيه، وأشكر مشغلي الجناح حيث أن الجهة المسؤولة عنه هي الهيئة العامة للبيئة وأشكر الكفاءات الوطنية التي أثبتت قدراتها على الإنجاز لاسيما أنه قد تخلل الفعاليات العديد من الأنشطة والمحاضرات العلمية والتوعوية حول البيئة وتكنولوجيا الابتكار والاستدامة البيئية، وكل مايتعلق بـ"إكسبو قطر 2023".

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