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الفرق الشعبية تؤدي ((العرضة)) إحياءً للفلكلور الكويتي

2/25/2024 2:27:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفالاً بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير، توافد جموع من المواطنين والمقيمين والزوار إلى قرية «يوم البحار التراثية» لمشاهدة العرضة الشعبية والمشاركة بأفراح الوطن الغالي، وتعبيرا عن مدى حبهم لهذه الأرض الطيبة وسط فعاليات وأنشطة تراثية تضمنت عروضا موسيقية شعبية من الفلكلور الكويتي الذي رسم الابتسامة على وجوه الزوار.

وتستقطب «العرضة» الأضواء في المناسبات والاحتفالات الأهلية والرسمية والوطنية في البلاد باعتبارها من العادات والتقاليد الجميلة التي يهواها الكبار والصغار وتعكس الموروث الشعبي المتميز للبلاد.

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