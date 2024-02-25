الفرق الشعبية تؤدي ((العرضة)) إحياءً للفلكلور الكويتي

(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفالاً بالذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير، توافد جموع من المواطنين والمقيمين والزوار إلى قرية «يوم البحار التراثية» لمشاهدة العرضة الشعبية والمشاركة بأفراح الوطن الغالي، وتعبيرا عن مدى حبهم لهذه الأرض الطيبة وسط فعاليات وأنشطة تراثية تضمنت عروضا موسيقية شعبية من الفلكلور الكويتي الذي رسم الابتسامة على وجوه الزوار.
وتستقطب «العرضة» الأضواء في المناسبات والاحتفالات الأهلية والرسمية والوطنية في البلاد باعتبارها من العادات والتقاليد الجميلة التي يهواها الكبار والصغار وتعكس الموروث الشعبي المتميز للبلاد.
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