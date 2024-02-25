بالڤيديو..مسيرة ((الاستقلال الـ 63 والتحرير الـ 33)) جابت شارع الخليج

تعاون رجال الدفاع والداخلية والإطفاء والصحة والمتطوعين مع المحتفلين لإنجاح المسيرة

عبدالله الراكان

تزينت الكويت اليوم الأحد بالأعلام في جميع مناطقها وشوارعها، لاسيما على امتداد شارع الخليج العربي الذي شهد تجمع أعداد غفيرة من المواطنين والمقيمين على أرض الكويت الغالية، وذلك إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية المتمثلة في عيد الاستقلال الـ 63 والذكرى الـ 33 لعيد التحرير بأزهى وأبهى ثياب الفرح والسعادة والسرور تحت راية قائدها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.

وقد افترشت العوائل من مواطنين ومن مختلف الجنسيات الحدائق والمنتزهات على جانبي شارع الخليج العربي الذي يعد التجمع الرئيسي للاحتفالات بالأعياد الوطنية وانطلاق المسيرة الجماهيرية التي أسهم التعاون بين رجال الداخلية والدفاع والإطفاء والصحة والمتطوعين في إنجاحها بشكل لافت، من حيث متابعة ما تقدمه الجهات المشاركة والفرق الشعبية من عروض وأعمال تجسد أهمية التمسك بالروح الوطنية وحب الكويت واستذكار ما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات لنيل الاستقلال، وما قدمته الكويت وشعبها الوفي من شهداء في سبيل التحرر من الاحتلال العراقي الغاشم.

أنشطة متنوعة

وقد شاركت وزارة الدفاع بمعداتها العسكرية في الاحتفال بأعياد الكويت الوطنية بفعاليات وأنشطة متنوعة عند أبراج الكويت وسط جموع من المواطنين والمقيمين وبفرحة غامرة بهذه الاجواء الوطنية العطرة، تعبيرا عن هذه المناسبات الكبيرة التي يحرص عليها الشعب الكويتي والقاطنون على أرض الوطن الغالي.

واستعرضت الوزارة بعض آلياتها وشاركت في عدد من الـ «بوثات» بمشاركة فرقة موسيقى الجيش النحاسية، حيث تواجد عدد من ضباط من الجيش أمام آلياتهم لشرح طريقة عملها والاجابة عن الاستفسارات التي يطرحها الجمهور بكل ترحاب، فيما يترقب الجميع تقديم عرض القوة الجوية غدا بعد أن تأجل بسبب الأحوال الجوية، ولضمان استمتاع الجمهور بفقراته المتنوعة.

وكما اعتادت الكويت في هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع فقد ازدانت مبانيها وميادينها وشوارعها بحلل الفرح والسعادة متلألئة بصور رائعة من أضواء الزينة التي جسدت أبهى صور حب الوطن والولاء والتفاف الكويتيين حول قيادتهم السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله تعالى.

مشاركة واسعة

كما شهدت الاحتفالات العديد من المسيرات وفرق مختلفة من كل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والإدارة العامة للإطفاء والحرس الوطني، والفرق الشعبية، وأصحاب الهوايات من مربي الطيور النادرة، ومشاركة مجموعة من الفنانين والرسامين الذين قدموا العديد من اللوحات المعبرة عن حب الوطن والولاء لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وللوطن الغالي.

وفي قرية «يوم البحار التراثية»، تجمع الناس لمشاهدة العرضة الشعبية والمشاركة بأفراح الوطن الغالي، تعبيرا عن مدى حبهم لهذه الأرض الطيبة وسط فعاليات وأنشطة تراثية تضمنت عروضا موسيقية شعبية من الفلكلور الكويتي الذي رسم الابتسامة على وجوه الزوار.

صف واحد

في هذا السياق، فقد عبر عدد من المشاركين في الاحتفالات عن فرحتهم بالأعياد الوطنية التي تعيشها البلاد، مؤكدين ومجددين العهد والحب والولاء للكويت.

في البداية، أجمع عدد من المواطنين على حب الكويت وهنأوها بالأعياد الوطنية داعين الله عز وجل أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

واستذكروا، في تصريحات لـ «الأنباء»، نعمة عيد الاستقلال وعيد التحرير، مشيرين في الوقت نفسه الى انهم يحتفلون بهاتين المناسبتين، مطالبين الكويتيين بالوقوف صفا واحدا وأن يكونوا يدا واحدة.

وقال مساعد الظفيري انه يشعر بسعادة وفرح ونحن نحتفل اليوم بمناسبة اعيادنا الوطنية التي تبدأ فعالياته وأنشطته وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة يحتفلون مع بعضهم البعض في جو يملؤه المرح والبهجة والسرور، الى جانب العديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة في جو عائلي.

نعمة الأمن والأمان

بدوره، قال عبدالرحمن الشمري انه سعيد بالمشاركة هذه السنة مع عائلته في احتفالية اعيادنا الوطنية وهي العيد الوطني والتحرير، ونود ان ننتهز الفرصة أن نزف التهاني لصاحب السمو والحكومة والشعب الكويتي المعطاء وان يديم علينا نعمة الأمن والأمان في ظل اميرنا المفدى.

أما خالد الصالح فقال: ان احتفالية الاعياد الوطنية هذا العام جاءت مختلفة عن الأعوام السابقة من ناحية الحضور الكثيف من المواطنين والمقيمين ووقف بعض الانشطة والعادات السابقة التي منعها رجال الداخلية والتنظيم المتميز من القائمين على المهرجان الذين لهم دور رئيسي في نجاح الاحتفالية هذا العام 2024.

التزام الجميع

وكان اللافت خلال المسيرة ومنذ بداية تجمع الناس الالتزام الكبير من الجميع بالتعليمات سواء من حيث عدم استخدام ادوات رش المياه أو البالونات وكذلك التزام قائدي المركبات بالمسارات المحددة وعدم وجود تجاوزات قد تسيء لهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع من مواطنين ومقيمين.

كما تميز رجال الأمن بروعة التعامل وحسن التصرف مع المشاركين بالاحتفالات وتعاملهم الراقي مع الجميع وعلى اختلاف الأعمار وتوجيه النصائح بأسلوب أبوي للأبناء للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.