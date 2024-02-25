وزراء إعلام ((التعاون الإسلامي)) يدعون للاعتراف بدولة فلسطين وإيقاف الحرب على غزة



ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لمحاسبة سلطة الاحتلال على انتهاكها للقانون الدولي باستهدافها الصحافيين

إسطنبول ـ كونا: دعا وزراء الإعلام في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بقية دول العالم إلى الاعتراف بدولة فلسطين وإيقاف حرب الاحتلال الإسرائيلي المدمرة على قطاع غزة المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد الوزراء، في بيان ختامي صدر عن اجتماع استثنائي لهم بمدينة إسطنبول التركية، أن «حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان السلام والأمن في ‏المنطقة بشكل دائم وشامل وثابت».

ودعا البيان الختامي الدول كافة إلى «الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتبار ذلك شرطا مسبقا لحل الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي حلا سلميا ودعم السلام والأمن في المنطقة».

وندد البيان بهجمات الاحتلال الإسرائيلي «المتعمدة» على الصحافيين، قائلا إنها أدت إلى «مقتل أكثر من 120 شخصا بالإضافة إلى العديد من المصابين والمختفين».

وشدد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لمحاسبة السلطة القائمة بالاحتلال على انتهاكها للقانون الدولي باستهدافها الصحافيين وفتح تحقيق فوري إلى جانب اتخاذ تدابير فورية لحماية جميع الصحافيين.

كما أعرب عن إدانة العدوان العسكري المستمر الذي تشنه السلطة القائمة بالاحتلال على الشعب الفلسطيني وقمعها الممنهج ومذابحها وإبادتها الجماعية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس.

ودعا البيان الختامي إلى إيقاف غير مشروط لإطلاق النار لمنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح.

وندد بحملات التضليل الممنهجة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي وإشاعته المعلومات الكاذبة والمضللة والأخبار الزائفة للتغطية على وحشيته وعلى مجازر الإبادة الجماعية التي يرتكبها في غزة.

ورحب البيان في الوقت نفسه بالتدابير المؤقتة الصادرة في 26 يناير الماضي التي أمرت بها محكمة العدل الدولية ضد السلطة القائمة بالاحتلال للامتناع عن ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية.

وشارك وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري في أعمال الدورة الاستثنائية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام في إسطنبول، تحت شعار التضليل الإعلامي واعتداءات سلطة الاحتلال على الصحافيين ووسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية.

وأكد الوزير المطيري، في كلمته داخل الجلسة المغلقة، موقف الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، الثابت والمبدئي في دعم القضايا الإسلامية ونصرتها في المجالات كافة وعلى مختلف الأصعدة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وركز الوزير المطيري في كلمته على الدور الكويتي الثابت والراسخ قيادة وحكومة وشعبا الداعم للقضية الفلسطينية على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية وفي شتى المجالات السياسية والإعلامية والإنسانية حتى يتحقق للشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه في ظل دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وتأتي مشاركة الكويت في هذا المؤتمر دعما للجهود المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية فلسطين.وشارك في الاجتماع الاستثنائي الذي انطلق السبت 200 مسؤول إعلامي بينهم 20 وزيرا من 43 دولة.