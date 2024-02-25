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متسابقان كويتيان يتوجان بلقبي فئتين في سباقات ((دراغ ريس)) بالدوحة

2/25/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمكن المتسابقان الكويتيان فواز كرم وأحمد جعيدان من التتويج بلقبي فئتين مختلفتين بالبطولة العربية لسباقات «دراغ ريس 2024» في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال رئيس لجنة سباقات الدراغ رايس في نادي باسل الصباح لسباق السيارات والدراجات خالد العجيل إن متسابقي النادي فواز كرم واحمد جعيدان نجحا في الحصول على لقب بطل الموسم في فئتي «4.5 اندكس» و«سوبر ستريت بايك» على الترتيب.
وأعرب العجيل عن سعادته بنتائج البطلين إضافة إلى حصول متسابقين آخرين من النادي على مراكز متقدمة في ختام منافسات الجولة السادسة والاخيرة من البطولة.
وأوضح أن متسابقي النادي نجحوا في تصدر المراكز الأولى والصعود إلى منصة التتويج وحافظوا على تفوقهم ونجاحهم في منافسات البطولة التي انطلقت في يناير الماضي.
وأكد أن متسابقي النادي اثبتوا قدرتهم على التفوق والتميز في مختلف مسابقات البطولة والفئات بها، مشيرا إلى ان المتسابقين الفائزين أصبحوا ابطال الموسم في هذه الرياضة.
وأعرب العجيل عن شكره وتقديره لنادي سباق السيارات والدراجات النارية القطري على حسن التنظيم والاستقبال وتكريم نادي باسل الصباح من قبل النادي القطري، معربا عن تمنياته في تحقيق المزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة.
يذكر ان البطولة العربية لسباقات «دراغ ريس 2024» تتكون من ست جولات وانطلقت في يناير الماضي واختتمت فجر أمس السبت.

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