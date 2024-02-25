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فارسان كويتيان يحققان المركز الثالث في ختام بطولة ((الشقب)) الدولية للفروسية بقطر

2/25/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حقق الفارس الكويتي علي الخرافي أمس السبت المركز الثالث في شوط الجائزة الكبرى لفئة الثلاث نجوم على ارتفاع 150 سم، فيما حقق الفارس الكويتي حسين الخرافي المركز الثالث في فئة النجمة الواحدة لارتفاع 125 سم بختام بطولة «الشقب» الدولية للفروسية ضمن منافسات قفز الحواجز في العاصمة القطرية الدوحة التي اختتمت امس الاول بمشاركة 37 دولة.
وحقق الفارس علي الخرافي المركز الثالث لفئة الثلاث نجوم بارتفاع 150 سم بزمن قدره 36.79 ثانية، فيما حقق الفارس حسين الخرافي المركز الثالث في فئة النجمة الواحدة لارتفاع 125 سم بزمن قدره 35.53 ثانية.
وكان الفارس علي الخرافي حقق الخميس الماضي في الجولة الأولى لفئة الثلاث نجوم على ارتفاع 135 سم المركز الأول، فيما حقق الفارس حسين الخرافي أمس الجمعة المركز الثاني في فئة النجمة الواحدة لارتفاع 120 سم والفارس غازي الفليج المركز السادس والفارسة مريم الصباح المركز الثامن في الشوط نفسه.

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