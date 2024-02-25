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((الألعاب الشتوية)): الوهيبي يشارك في بطولتي سويسرا وفرنسا الدوليتين

2/25/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال نادي الالعاب الشتوية الكويتي إن لاعب منتخب الكويت للتزلج الحر عبدالرحمن الوهيبي سيشارك في بطولتي سويسرا وفرنسا الدوليتين للتزلج والتي تمنح نقاطا مهمة للتأهل لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة المقررة اقامتها في ميلانو (كورتينا 2026).
وذكر أمين سر النادي ومدير اللعبة مشعل فليطح أمس ان اللاعب الوهيبي سيبدأ مشاركته أولا ببطولة سويسرا والتي تنطلق غدا الاثنين وتستمر حتى الأول من مارس المقبل، فيما ستكون مشاركته في بطولة فرنسا بين الثاني والسابع من ابريل المقبل.
وأوضح فليطح ان اللاعب بدأ معسكرا تدريبيا قويا استعدادا لهذين الاستحقاقين الكبيرين اللذين يقامان تحت اشراف الاتحاد الدولي للتزلج (FIS) وذلك منذ نحو شهر في مرتفعات جبال الألب في فرنسا، على ان يستمر في أوروبا لاستكمال استعداده للبطولة الثانية.
وأشاد بحماس وشغف اللاعب الوهيبي لتحقيق النتيجة المرجوة والتأهل لأهم محفل رياضي للألعاب الشتوية على الاطلاق، مؤكدا ان النادي بقيادة فهيد العجمي حريص على دعم جميع لاعبيه في الالعاب الشتوية الخمس التي يشرف عليها.
يذكر ان الالعاب التي يشرف عليها النادي هي اضافة لعبة التزلج على الجليد (السكي) ألعاب الهوكي على الجليد والكيرلنغ والسرعة على الجليد (سبيد) والاستعراض على الجليد (الفيغر).

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