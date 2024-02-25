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الكويت وكاظمة يلتقيان في نهائي كأس السوبر غداً

2/25/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
يلتقي في السادسة مساء غد الإثنين الكويت مع كاظمة في المباراة النهائية للنسخة 16 من كأس السوبر على ستاد جابر الدولي، وفق نظام جديد تم تطبيقه في الموسم الحالي بمشاركة 4 فرق حيث تأهل الفريقان للنهائي بعد فوزهما على القادسية والعربي في نصف النهائي، وقد أقيمت المسابقة لأول مرة عام 2008 ويتساوى الكويت والقادسية في عدد مرات الفوز باللقب بواقع «6» مرات ثم العربي ثلاث مرات. وجاء كاظمة بمركز الوصافة مرتين.
ويدخل الأبيض المواجهة النهائية بعدما كرر فوزه على القادسية في نصف النهائي وتغلب عليه بهدف يوسف ناصر، وتنصب الترشيحات لصالحه عطفا على تفوقه على كاظمة في أغلب مواجهاتهما السابقة إذ من الصعوبة أن يخسر الكويت المواجهات الإقصائية بعدما اعتاد الفوز بالألقاب حيث يدخل بطولة السوبر بصفته بطلا للدوري وكأس سمو الأمير في الموسم الماضي.
ويعتمد مدرب «الأبيض» التونسي نبيل معلول على مجموعة متقاربة في مستواها ويمكنه التغيير في كل مباراة دون خلل في تشكيلتها وبرز منها في المباريات الأخيرة يوسف ناصر الذي أعاده معلول أساسيا ومحمد دحام وعلي حسين والمهدي برحمة والحارس سعود الحوشان.
أما كاظمة فيبحث عن أول لقب له بعد خسارة نهائيين سابقين من القادسية بهدف ومن الكويت 1-2، ويسعى اليوم بقيادة مدربه الوطني محمد دهيليس الذي تسلم المهمة قبل فترة وأحسن ترتيب صفوف البرتقالي ونجح في الوصول للنهائي بعد تغلبه على العربي متصدر الدوري بركلات الترجيح 4-2 بفضل تصديات حارسه بدر الصعنون الذي صد ركلتي ترجيح إضافة إلى ركلة جزاء، كما أجاد لاعبو كاظمة في تنفيذ مهام مدربهم إلى جانب تسديد ركلات الترجيح الأربعة بنجاح.
. يدير المباراة‬ الحكم هاشم الإبراهيم والمساعدان علي جراغ وعبدالرحمن الكندري، ومحمد العطار حكما رابعا وعلي الصيرفي حكم الڤيديو وعلي عوض حكم الڤيديو المساعد.

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