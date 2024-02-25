فنانون من الكويت يشاركون في بينالي ((دوحة التصميم)) بقطر



فوز الصباح: «خليجسك» منصة مهتمة بالمشهد الثقافي والإبداعي في الكويت ودول الخليج العربي



الدوحة ـ كونا: تشارك مجموعة من الفنانين والمصممين من الكويت في النسخة الأولى من بينالي «دوحة التصميم» في العاصمة القطرية الدوحة الذي تستمر أعماله حتى الأربعاء المقبل.وقالت رئيسة مؤسسة «خليجسك» الثقافية الشيخة فوز الصباح، في تصريح لـ «كونا»، إنها تشارك ومجموعة من الفنانين من الكويت في «مركز التصميم الكويتي» ضمن أعمال البينالي التي انطلقت السبت لإظهار الفن الكويتي وقدرات الفنان الكويتي وإمكانياته في التميز والابتكار والتصميم، إضافة إلى إبراز المواهب الكويتية في مختلف المحافل الفنية الدولية والإقليمية.وأضافت الشيخة فوز الصباح: ان «خليجسك» هي منصة مهتمة بالمشهد الثقافي والإبداعي في الكويت ودول الخليج العربي من خلال تقديم نخبة من المبدعين من الكويت لإظهار الطاقات الواعدة وإبراز تميز المواهب الكويتية وابتكارها للجماهير العالمية.من جهتها، قالت مقيمة المعرض (المنسق الفني) لمركز التصميم الكويتي مريم الوزان، في تصريح مماثل لـ «كونا»، إن المركز هو معرض للأعمال المبتكرة لمصممين من الكويت يستخدمون الاستدامة في أعمالهم الممزوجة بالنسيج الغني بالهوية العربية المعاصرة ما يخلق منصة فريدة تسلط الضوء على اندماج الوعي البيئي والتراث الثقافي في التصميم الحديث.وذكرت أن مجموعة من الفنانين من الكويت وهم: داليا علي ولولوة الرضوان وكوثر الصفار وجاسم النشمي وجاسم النصرالله يشاركون في «مركز التصميم الكويتي»، مضيفة أن المركز يقام برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ومن إدارة وتقديم مؤسسة «خليجسك».وقالت الفنانة لولوة الرضوان إنها تشارك بعمل فني باسم «الانعكاس القمري»، وهو عبارة عن المرآة والألمنيوم المطلي بالذهب تبين فيها مراحل التقويم القمري، في حين يشارك الفنان جاسم النصرالله بعملين فنيين الأول باسم «هو الأول والآخر» والآخر باسم «الضمة» من الرمل.ويشارك جاسم النشمي بعمل فني من السيراميك باسم «حمامة»، أما كوثر الصفار فتشارك بعمل فني باسم «قبة مزدوجة» من النحاس والزنك فيما تشارك داليا علي بعمل فني تحت عنوان «المقاومة الفنية» من خشب السنط وصوف ميرينو.كما يشارك ضمن معرض «التصميم العربي الآن» وهو أحد أعمال «بينالي دوحة التصميم» الفنانان حامد بوخمسين ومحمد شرف بأعمالهما الفنية، حيث يشارك الفنان بوخمسين بعمل عبارة عن قطعة تمثل بيتا من البيوت القديمة في البحرين، فيما يشارك شرف بعمل فني عبارة عن كتاب يضم أكثر من 1200 صورة عن الأماكن المهجورة بالكويت ومصورة بأنواع مختلفة من الكاميرات (الفيلمية والرقمية والهواتف المحمولة).وقال شرف لـ «كونا» إنه منذ عام 2002 يقوم بتصوير الأماكن المهجورة من أجل التوثيق التخيلي لأماكن كانت مأهولة يوما ما بالإنسان والحيوان والنبات، مضيفا أنه جمع ما صوره في كتاب باسم «ما بعد النهاية».وبينالي «دوحة التصميم» معرض يقام كل عامين للتميز والابتكار في مجتمع التصميم في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليكون بمنزلة منصة جديدة يعرض من خلالها المصممون العرب أعمالهم وتخصصاتهم ويحددون فيها مساراتهم المهنية المستقبلية ويتفاعلون مع أشهر المصممين المتمرسين من جميع أنحاء العالم.