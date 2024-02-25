داود الصمادي: الذكاء الاصطناعي لا يمكنه أن يأخذ مكان الملحن.. والتشابه سمة ألحان عصرنا

MENAFN - Al-Anbaa) أكد الملحن والموزع الشهير داود الصمادي أن الذكاء الاصطناعي لن يؤثر على مهنة التلحين على الإطلاق، رغم أنه أداة جميلة ومميزة.

وأشار إلى أن صناعة الألحان وخاصة في الموسيقى الشرقية، تعتمد على الإحساس الذي لا يمتلكه الذكاء الاصطناعي مهما تطور، مشيدا في نفس الوقت بدور الأخير في الإخراج الموسيقي، على اعتباره مساعدا متطورا جدا قد يوفر الوقت والجهد على المستخدم.

من جهة أخرى، أوضح الصمادي أن عصر السرعة الحالي، جعل النغمة متشابهة إلى حد ما، مضيفا في تصريحات خاصة، أن الأعمال تركز على نغمة وتوليفة الإيقاع أكثر من اللحن، خاصة بوجود التكنولوجيا الحديثة وتشابه الإيقاعات.

إلى ذلك، فسر الصمادي تعلق الناس بأغاني التسعينيات، قائلا: «سبب التعلق وجود اللحن الغني مع تكنولوجيا التسجيل الجديدة في وقتها، وإضافة خلطة الإيقاع الغربي مثل الدرامز والجيتار، علاوة على أنه لم يكن هناك كم هائل من المطربين، فكانت هناك فرصة أكبر لسماع الأغاني».

وأردف حول بداية أعماله: «أعمالي كانت من الوطن العربي مثل فلسطين الأردن سورية والكويت، وكان المركز في سورية في استديو خاص، كما عملت في مجالات الموسيقى التصويرية ومجال الدبلجة والإعلانات ونظام الرد الآلي لدى الشركات التجارية».

وأضاف: «لدي الكثير من الأعمال الهامة، أبرزها مع الفنان حسام مدنية، وتم التعاون في خمسة أعمال، ومن أهمها رجاع، وكانت من توزيعي ولاقت صدى كبيرا، كما تعاونت مع الفنان ربيع الأسمر بشارة مسلسل بومب أكشن، إضافة إلى التواجد مع الفنانة سارية السواس بأكثر من أغنية، وأبرزها مرتاح منك».

وفي سياق آخر، كشف الصمادي عن الموسيقى المفضلة بالنسبة له، وقال: «الموسيقى المفضلة لدي هي الأغاني القديمة مثل أغنيات السيدة أم كلثوم والسيدة فيروز، لأن أعمالهم خالدة حتى يومنا هذا.. وحتى فكرة اللحن إذا تمت إعادة توزيعها بشكل جديد، نلاحظ أنها مواكبة لعصرنا الحالي، بسبب التنوع الواسع بالجمل الموسيقية، فهي مدرسة بحد ذاتها».

واختتم بالحديث عن صفات الملحن الناجح، مشيرا إلى أن أهمها البحث عن الجمل الموسيقية التي تم استخدامها بشكل قليل ودعمها مع التوزيع الموسيقي الجديد الذي يجمع خليط موسيقى العالم لإنتاج عمل مميز، إضافة إلى الحرص على صوت المطرب لأداء اللحن بشكل صائب.

الحدير بالذكر ان داود الصمادي مولود في الكويت عام 1976، وهو أردني الجنسية من أم سورية، بدأ مسيرته الفنية بالغناء وهو في عمر الثامنة. حاصل على دبلوم في مجال هندسة الصوت في ولاية كاليفورنيا، وتم تكريمه بجوائز متميزة لمساهمته البارزة وإبداعه الفذ في مجال التوزيع الموسيقي وهندسة الصوت.