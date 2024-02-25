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ختام أنيق للنسخة الأولى من فعاليات بطولة سبورتولجي الدولية

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- أسدل الستار أمس عن فعاليات النسخة الأولى من بطولة " سبورتولجي الدولية"، والتي احتضنتها العاصمة القطرية الدوحة بالتعاون مع أكاديمية قطر الوكرة، وسط مشاركة قياسية لـ 27 فريقا يمثلون 15 مدرسة وأكاديمية وناد .


وحظيت البطولة بمتابعة جماهيرية كبيرة، حيث قام السفير الأردني في دولة قطر زيد اللوزي بزيارة الوفود الأردنية المشاركة والإطمئنان على أداء الفرق.


واعتلت فرق؛ أكاديمية قطر الوكرة والمشرق الدولية والأكاديمية الدولية والبكالوريا والإنجليزية وأكاديمية عمان، منصات التتويج لتقلد الميداليات الملونة ورفع الكؤوس، مما أضفى مزيدا من النجاح على البطولة.


وأبرزت مديرة المدرسة بدريه إيتاني في كلمة ترحيبية ألقتها للوفود المشاركة، أهمية الرياضة في صقل شخصية الطالب الرياضي، فيما أعرب مدير البطولة سامر طه عن سعادته بنجاح النسخة الأولى من البطولة، بعد التفاعل الكبير من المدارس المشاركة في أجواء طغت عليها الروح الرياضية، مؤكدا: "نجاح النسخة الأولى سيحفز الشركة على تنظيم المزيد من البطولات في المستقبل".


من جانبه، عبر "مضيف البطولة" طارق خريسات عن رضاه حول آلية التنظيم والتفاعل الإيجابي الذي شهدته البطولة من المشاركين، مشيرا أن الروح الرياضية والتنافس الشريف كانا العنوان الأبرز بين لاعبي الفرق المشاركة.


وشهدت فعاليات البطولة منافسة محتدمة بين طلاب الفرق المشاركة في رياضيتي كرة القدم وكرة الطائرة، كما قدم طلاب وطالبات أكاديمية قطر الوكرة فقرات مذهلة ألهبت حماس الحاضرين.




































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