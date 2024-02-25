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النعيمات يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي آخر

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تداولت صفحات غير رسمية صورة للاعب المنتخب الأردني ونادي الأهلي القطري يزن نعيمات بقميص باير ليفركوزن الألماني، مما أثار التساؤلات حول حقيقة الأمر.

وكشف نعيمات للإعلام الرياضي مستقبله الكروي في سؤال له عن صحة الإشاعات التي تداولتها الصفحات بعد مباريات كأس آسيا 2023 وقال:

"أحد الأشخاص قام بتصميم هذا البوستر لي، وهو مجرد تصميم ولا يوجد أي شيء رسمي بخصوص انتقالي إلى الفريق الألماني".

وبخصوص مستقبله، أكد النعيمات: "حالياً أنا مركز على مسيرتي مع النادي الأهلي، ولا يوجد تواصل رسمي مع أي فريق آخر في اللحظة الراهنة".

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