النعيمات يكشف حقيقة انتقاله إلى نادي آخر

وكشف نعيمات للإعلام الرياضي مستقبله الكروي في سؤال له عن صحة الإشاعات التي تداولتها الصفحات بعد مباريات كأس آسيا 2023 وقال:

"أحد الأشخاص قام بتصميم هذا البوستر لي، وهو مجرد تصميم ولا يوجد أي شيء رسمي بخصوص انتقالي إلى الفريق الألماني".

وبخصوص مستقبله، أكد النعيمات: "حالياً أنا مركز على مسيرتي مع النادي الأهلي، ولا يوجد تواصل رسمي مع أي فريق آخر في اللحظة الراهنة".