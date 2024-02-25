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المنسي يشارك في الدورة التدريبية لتأهيل المحاضرين القاريين

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أختتمت الدورة التدريبية لتأهيل المحاضرين القاريين لكرة اليد التي نظهما الاتحاد الدولي IHF والاتحاد الاسيوي باستضافة الاتحاد السعودي.
وشارك في هذه الدورة، التي اقيمت في المنطقة الشرقية بالدمام في السعودية (19 دارساً) من عدة دول آسيوية، حيث مثل الأردن مهند منسي المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين.
وتم منح المشاركين شهادة مشاركة على أن يكمل المحاضرين متطلبات الدورة من خلال تنفيذ بعض الواجبات وإرسالها الى الاتحادين الدولي والآسيوي.
وحاضر في الدورة كلا من المحاضر الدولي الدكتور طه نبيل من البحرين والمحاضر الدولي ديتريك والتر من المانيا والمحاضر الدولي باول لاندريه من فرنسا والمحاضر الدولي جورج دونياس من اسبانيا.

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