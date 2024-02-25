المنسي يشارك في الدورة التدريبية لتأهيل المحاضرين القاريين

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان - الغد - أختتمت الدورة التدريبية لتأهيل المحاضرين القاريين لكرة اليد التي نظهما الاتحاد الدولي IHF والاتحاد الاسيوي باستضافة الاتحاد السعودي.
وشارك في هذه الدورة، التي اقيمت في المنطقة الشرقية بالدمام في السعودية (19 دارساً) من عدة دول آسيوية، حيث مثل الأردن مهند منسي المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين.
وتم منح المشاركين شهادة مشاركة على أن يكمل المحاضرين متطلبات الدورة من خلال تنفيذ بعض الواجبات وإرسالها الى الاتحادين الدولي والآسيوي.
وحاضر في الدورة كلا من المحاضر الدولي الدكتور طه نبيل من البحرين والمحاضر الدولي ديتريك والتر من المانيا والمحاضر الدولي باول لاندريه من فرنسا والمحاضر الدولي جورج دونياس من اسبانيا.
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