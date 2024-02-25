العمري يحرز ذهبية الدوري العالمي للكراتيه
التاريخ
2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) ظفر لاعب المنتخب
الوطني للكراتيه قاسم العمري اليوم الأحد بالميدالية الذهبية لوزن فوق 55 كغم تحت
14 عاما في الجولة الأولى من الدوري العالمي المقامة في إمارة الفجيرة.
وفاز العمري في
المباراة النهائية على اللاعب الكرواتي ديفيد بيرمنس 4-0.
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