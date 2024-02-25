Sunday, 25 February 2024 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العمري يحرز ذهبية الدوري العالمي للكراتيه

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ظفر لاعب المنتخب الوطني للكراتيه قاسم العمري اليوم الأحد بالميدالية الذهبية لوزن فوق 55 كغم تحت 14 عاما في الجولة الأولى من الدوري العالمي المقامة في إمارة الفجيرة.
وفاز العمري في المباراة النهائية على اللاعب الكرواتي ديفيد بيرمنس 4-0.

MENAFN25022024000072011014ID1107897143

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث