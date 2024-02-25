لوف يصف ألونسو بـ الثعلب.. ويرفض تدريب بايرن

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "فيلت" الألمانية، قال لوف يوم الأحد: ربما كانت هناك أسباب مختلفة لذلك، أولا نادي بايرن ميونخ غير مهتم بشخصي كمدرب، وثانيا أنا ليس لدي اهتمام ببايرن ميونخ.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الألماني صاحب الأرقام القياسية من البطولات كان أعلن مؤخرا الانفصال عن توخيل بحلول نهاية الموسم الحالي.



واستبعد لوف/64 عاما/ من حيث المبدأ فكرة تولي مهمة تدريب جديدة في ألمانيا، وقال: لقد عملت مدربا لفترة طويلة هنا في ألمانيا مع المنتخب الوطني، وكنت أقول دائما إن شغل منصب هنا غير وارد بالنسبة لي. لقد سافرت في أنحاء هذه الجمهورية على مدار 17 عاما، وزرت كل الاستادات الممكنة، كما أنني أعرف الأندية بشكل جيد جدا أيضا. ومن ثم فليس هناك دافع بالنسبة لي.



وكان لوف الحائز مع منتخب الماكينات على بطولة كأس العالم عام 2014، أنهى مسيرته كمدرب للمنتخب الوطني بعد عدة إخفاقات انتهت بخروج المنتخب من دور الـ16 في بطولة الأمم الأوروبية عام 2021.



وأشاد لوف بأداء تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن متصدر جدول الدوري الألماني، وقال: لقد كان بالفعل شخصية بارزة كلاعب. ووصف لوف اللاعب الإسباني السابق بأنه "ثعلب التكتيك".

وتوقع لوف استمرار ألونسو في باير ليفركوزن وأنه لن ينتقل إلى بايرن ميونيخ في الصيف. ووصف لوف المدرب توخيل الذي يوشك على الرحيل عن بايرن ميونخ بأنه "خبير كرة قدم ممتاز"، ورأى أن بايرن يحتاج إلى تغيير شامل معربا عن اعتقاده بأن بعض اللاعبين "ربما تجاوزوا فترة ذروتهم".