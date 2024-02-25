اتحاد الكرة يطالب الوحدات بتوضيحات حول تصريحات رئيس النادي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) طالب اتحاد الكرة من خلال اللجنة التأديبية، أمانة السر في نادي الوحدات بتوضيح للبيان الذي نشره موقع النادي الرسمي على الفيسبوك، وتصريحات رئيس النادي بشار الحوامدة على برنامج حصاد الرياضية على القناة الرياضية الاردنية يوم 18 الشهر الحالي والتي اعتبرت مسيئة للاتحاد وأركان اللعبة في ظل الاتهامات التي حملها البيان وتصريحات الحوامدة.
وخاطب اتحاد الكرة نادي الوحدات رسميا اليوم مطالبا بتوضيحات وبيانات وحجج واقعية و قانونية لتلك التصريحات.
وأكد الاتحاد ان يوم الثلاثاء المقبل سيكون موعدا نهائيا لاستلام تلك التوضيحات.
وكان الوحدات من خلال بيانه وتصريحات رئيس النادي قد حمل على الاتحاد ودائرة الحكام وكال لهما الاتهامات بسبب احتساب الحكم لركلتي جزاء لصالح فريق الحسين إربد أمام الوحدات في المباراة المؤجلة من الدوري.
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