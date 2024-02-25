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ليفربول يتوج بكأس الرابطة الإنجليزية للمرة العاشرة بعد تغلبه على تشيلسي

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توج ليفربول الأحد بكأس الربطة الإنكليزية إثر فوزه على تشلسي بهدف مقابل لا شيء. وهي المرة العاشرة التي يحرز فيها اللقب في تاريخه.

سجل فيرجيل فان دايك هدفا بضربة رأس في الوقت القاتل من الشوط الإضافي الثاني ليقود ليفربول إلى الفوز 1-صفر على تشيلسي في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم والتتويج بلقبها للمرة العاشرة في تاريخه.
وظل التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 117 عندما نجح فان دايك في خطف هدف الفوز في الوقت الذي كان يتأهب فيه الفريقان لنهاية المباراة بالتعادل السلبي والاحتكام لركلات الترجيح.


وشهد الوقت الأصلي للمباراة إلغاء هدف لكل فريق بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.


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