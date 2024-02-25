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أرتيتا فخور بفوز آرسنال.. وتشافي يؤكد اتخاذ القرار الصحيح مع برشلونة

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - لم يخف مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 4-1 أول من أمس، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقدم آرسنال أداء مذهلا من الناحية الهجومية، ليضع الخسارة في المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو 0-1 خلف ظهره.
وقال أرتيتا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "أنا سعيد حقًا بالأداء أمام فريق نيوكاسل الذي يعد فريقا جيدا حقًا. لقد كان اللاعبون جيدين حقًا، وكانوا عدوانيين واستحقينا الفوز بالمباراة".
وأضاف: "إنهم (نيوكاسل) لديهم الكثير من الموارد لخلق المشاكل لكننا واصلنا بنفس الطريقة، وحافظنا على إيقاعنا وكان من دواعي سروري مشاهدة الفريق يلعب".
وتابع: "نحن سعداء حقًا، وعلينا أن نواصل القيام بالأشياء التي نقوم بها بشكل جيد. ما تزال هناك أشياء يمكننا القيام بها بشكل أفضل، ونستعيد اللاعبين الكبار من الإصابة، وهذا يمثل دفعة كبيرة".
وختم: "أمام بورتو كنا على طبيعتنا مع الكرة لكننا لم نكن كذلك بدونها، كان درسا كبيرا ونتعلم من هذه اللحظات".
من جهته، رفض نجم آرسنال بوكايو ساكا الرد على ادعاءات لاعب مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، الذي يعتقد أن جناح المنتخب الإنجليزي، ليس لاعبا من الطراز العالمي.
وقدم ساكا أداء مميزا في الفوز الذي حققه آرسنال على مضيفه نيوكاسل وأحرز هدف فريقه الثالث في لمباراة.
وكان فرديناند، قد صرح الأسبوع الماضي، أنه معجب بساكا، لكنه أوضح أن الوقت ما يزال مبكرا للقول أنه لاعب من الطراز العالمي.
وقال ساكا عن ذلك بعد لقاء نيوكاسل، في تصريحات لشبكة "تي ان تي سبورتس": "لا تعليق. أنا سعيد بهدف آخر اليوم والأهم من ذلك أنني سعيد بالفوز".
وأضاف: "أنا أعمل بجد كل يوم وأقدم أفضل ما لدي. من الواضح أن لدي زملاء رائعين في الفريق يعطونني تمريرات جيدة وهو ما يساعدني أيضًا".
وتابع: "لقد عملنا بجد وهناك الكثير من الجودة للمضي قدمًا وقد بدأت في الظهور الآن، نحتاج فقط إلى الاستمرار في تقديم هذا المستوى".
أما لاعب آرسنال كاي هافيرتز، فبدا سعيدا بالفوز الكاسح الذي حققه فريقه، خاصة وأنه سجل الهدف لثاني لفريقه، ما جعل آرسنال على مقربة من صدارة ليفربول بفارق نقطتين فقط.
وقال هافيرتز في تصريحات تلفزيونية: "أعتقد أنه كان من المهم جدًا أن نفوز، لقد خضنا مباراة صعبة يوم الأربعاء وأردنا الفوز اليوم، لقد قدمنا أداءً جيدًا".
وعن تأثير لاعب الوسط الإيطالي جورجينيو على أداء آرسنال أمام نيوكاسل، قال هافيرتز: "أعرفه كثيرًا، لذا من الجيد بالنسبة لي أن ألعب معه فهو يعرفني جيدًا. إنه يجعل الحياة سهلة بالنسبة لي.. إنه لاعب من الطراز العالمي".
وحول الأجواء في ملعب "الإمارات"، قال الدولي الألماني: "من الجميل دائمًا اللعب هنا. يمنحنا المشجعون الكثير من الطاقة وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لنا، إنه يمنحنا دفعة كبيرة".
وأضاف: "من المهم الفوز بالمباريات وعلينا أن نضغط على ليفربول ومانشستر سيتي وهذا ما سنفعله".
الليجا
أوضح المدير الفني لبرشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، أن فريقه قدم أول من أمس السبت مباراة "مثالية" من جميع النواحي، حين فاز على خيتافي في الدوري الإسباني برباعية نظيفة.
وقال المدرب عقب المباراة: "تحتم أن نظهر أفضل مستوى لدينا وفي هذه المرة لعبنا على أرضنا. قدمنا مباريات جيدة خارج أرضنا، واحتجنا إلى أن نقدم مباراة عظيمة على ملعبنا.. كانت مباراة مثالية من كل النواحي أمام خصم شجاع".
وأشار تشافي إلى أن خيتافي يبني "خطا دفاعيا في منتصف الملعب طيلة التسعين دقيقة"، ولهذا فإن البرسا تفهم ضرورة الهجوم من الرواقين من وراء الدفاع، فقرر الاعتماد على رافينيا وجواو فيليكس، لأنهما "أفضل من يلعبان في المساحات".
وأكمل المدرب: "هاجمنا جيدا وتمكن الفريق بدنيا من مواجهة فريق يلعب بحدة شديدة".
وشدد تشافي مرة ثانية على أن قراره بإعلان رحيله عن البرسا بشكل مسبق كان "صائبا" لأن اللاعبين تقدموا "خطوة للأمام" في المباريات الأخيرة، وأضاف المدير الفني: "نلعب بتركيز وكثافة ونجاعة أكبر. توقفنا عن ارتكاب الأخطاء المعيبة التي كنا نرتكبها وأصبحنا ننافس بشكل أفضل".
ويرى تشافي أن "الدوري ما يزال في الملعب"، وصرح: "لن نستسلم. حصلنا على 13 نقطة من آخر 15 نقطة. نحن نمر بلحظة جيدة وعلينا أن نتحلى بالإيمان إلى أن تنعدم الفرص حسابيا".
من ناحيته، قال لاعب برشلونة رافينيا الذي سجل هدفًا وصنع آخر في مواجهة خيتافي، إنه لا يقلق من المنافسة مع لامين جمال الذي جلس أول من أمس على دكة البدلاء.
وقال اللاعب في تصريحات عقب اللقاء "لست قلقا. المنافسة معه ميزة لأنه سيكون لاعبا كبيرا ومن أفضل اللاعبين. المنافسة تجعلنا أفضل وتدفعنا إلى التطور. في فريق مثل بارسا، المنافسة دوما موجودة".
واعترف رافينيا بانه عودته "إلى التشكيل الأساسي والتسجيل والصناعة مهمة"، لكنه أشار إلى أن أهم شيء هو "انتصار الفريق".
وعن المباراة أضاف "الفوز وبفارق كبير من الأهداف يمنح الفريق مزيدا من الثقة".
البوندسليجا
ألمح توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ، الذي سيغادر منصبه بنهاية الموسم الحالي، إلى أنه تمت إقالته على عكس رغبته، وذلك بعدما أنهى فريقه سلسلة من الهزائم المتتالية وصلت إلى ثلاث مباريات متتالية، بعد تحقيقه الفوز على لايبزج 2-1 في الدوري الألماني.
وأعلن النادي الألماني، يوم الأربعاء الماضي، أنه اتفق مع توخيل على رحيله في حزيران (يونيو) المقبل، لكن حينما تم سؤاله في لقاء مع قناة "سكاي" أول من أمس السبت، عن ذلك قال: "إذا نظرت إلى العقد ستجد الإجابة".
وكان عقد توخيل مع بايرن ميونيخ يمتد حتى حزيران (يونيو) العام 2025.
وحينما سئل توخيل عن الطريقة التي سارت بها محادثاته مع يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي للنادي، أضاف توخيل: "هناك سبب وراء قيامه بذلك خلف الأبواب المغلقة".
كما رد توخيل كذلك على سؤال حول إذا ما كان تم منحه الخيار حول الرحيل في الوقت الحالي أو في نهاية الموسم، ورفض مدرب بايرن ميونخ التعليق.
ويبتعد بايرن ميونيخ، حامل لقب بطولة الدوري، والذي حقق اللقب في آخر 11 موسم، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر باير ليفركوزن مع تبقي 11 مباراة فقط على نهاية الموسم، وسجل هاري كين هدفا في الدقائق الأخيرة، ليرفع حصيلته من الأهداف إلى 27 هدفا في الدوري.
وما يزال بايرن متواجدا في منافسات دوري أبطال أوروبا، لكنه خسر في ذهاب دور الستة عشر أمام لاتسيو الإيطالي بهدف نظيف، فيما يبدو أن لقب الدوري سيضيع من أيدي الفريق، ويأمل توخيل في أن يواصل فريقه التحليق في المنافسات الأوروبية، وهو المدرب الذي سبق له التتويج باللقب مع تشيلسي الإنجليزي.
وقال توخيل، الذي سبق له أن تمت إقالته من بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وتشيلسي: "لقد كانت مباراة صعبة ولايبزج منافس جيد، لكن الفوز كان مستحقا".
وأضاف: "يجب علينا أن نقوم برد الفعل الذي نحتاجه، سيحدث ذلك فقط إذا واصلنا العمل، لقد أظهرنا رد فعل جيدا للغاية اليوم، ويجب أن يكون ذلك متواجدا في المباراة المقبلة أمام فرايبورج".
من جانبه قال هيربرت هاينر للصحفيين: "لقد كان مهما أن يقاتل الفريق والمدرب بقوة أمام منافس قوي، وذلك بعد اتخاذ ذلك القرار (رحيل توخيل)".
وأضاف: "حينما خسر بايرن في ثلاث مباريات متتالية، كان يجب علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كنا على خطأ، التوقعات في بايرن دائما عالية، لقد فزنا بلقب الدوري 11 مرة متتالية، حينما نخرج من كأس ألمانيا فأننا سنلعب تحت ضغط كبير".
وخطف بايرن لقب الدوري في اليوم الأخير من الموسم الماضي من دورتموند، وذلك بعدما تم تعيين توخيل كمدرب للفريق في آذار (مارس) من العام الماضي عقب إقالة جوليان ناجلسمان.
وكان هانزي فليك قد غادر الفريق في العام 2021 بعد خلاف مع المدير الرياضي حسن صالح حميدزيتش، والذي تمت إقالته فيما بعد هو وأوليفير كان الرئيس التنفيذي السابق، وذلك بعد قرار إقالة ناجلسمان.
وتم سؤال توماس مولر، مهاجم الفريق، حول إذا ما كان متفاجئا من رحيل توخيل، وكذلك عن سبب خسارة بايرن لثلاث مدربين ألمان كبار.
وقال مولر: "علينا أن نتذكر أننا في مهنة غارقة في الاحترافية، الناس ينفد صبرهم وكذلك من الخارج. الجميع يفعلون كل شيء من أجل النجاح، لكن علينا الاعتراف أن الأمر لم يكن مثلما أردنا".
وتم طرح اسم تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، كمرشح مفضل للوظيفة، لكن ليفربول الإنجليزي يحتاج أيضا إلى مدرب، وربما ينظر بايرن في خيارات أخرى، في الوقت الذي أكد فيه الألماني يورجن كلوب الذي سيغادر ليفربول أنه يحتاج إلى راحة لمدة عام على الأقل.
وتعد فكرة عودة ناجلسمان إلى بايرن بالنظر إلى استمرار عقده إلى ما بعد نهائيات أمم أوروبا التي ستقام في ألمانيا، هي المفضلة بالنسبة للصحافة الألمانية، وكذلك العودة المحتملة لفليك بالنظر إلى تغير التسلسل الهرمي
في بايرن. -(وكالات)

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