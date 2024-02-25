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اتحاد الكرة يطلق المنصة التعليمية للحكام

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- أطلق الاتحاد الأردني لكرة القدم، المنصة التعليمية للحكام، والتي تقدم المواد التعليمية وحالات الفيديو للنقاش والتحليل، إضافة إلى برامج خاصة لإعداد الحكام وإجراء الاختبارات والتواصل بشكل مباشر مع المقيمين والمحاضرين.
وجاء إطلاق المنصة، على هامش الحفل الذي أقامه الاتحاد الأردني لكرة القدم، لتسليم الشارات الدولية للحكام للعام 2024، وتكريم الحكام والمقيمين الذين أنهوا مسيرتهم، بحضور رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة الاتحاد لؤي عميش، إلى جانب الأمين العام سمر نصار.
وأكد عميش في بداية الحفل، أهمية دور الحكم في تطوير منظومة كرة القدم، مشيرا إلى أن الاتحاد يسعى دائماً لتذليل الصعوبات كافة أمام الحكام، ما يعزز قدراتهم على إدارة أهم المباريات والبطولات محليا وخارجيا.
وبينت نصار، أن الاتحاد وفي إطار رؤيته ومساعيه تجاه الارتقاء ودعم الحكم الأردني، أطلق المنصة التعليمية للحكام، أول دولة بالمنطقة العربية، تقدم مثل هذه الخدمة للحكام ليضاف ذلك إلى سلسلة الإجراءات التي تعزز مسيرة تطوير منظومة التحكيم.
أضافت: يمضي الاتحاد نحو تعزيز وتطوير منظومة التحكيم، من خلال استحداث جائزة الأفضل، وإطلاق برنامج القرار الخاص بتحليل أبرز الحالات التحكيمية المؤثرة، ثم الإعلان عن المنصة التعليمية لتجسيد رؤية التطوير للمنظومة.
وباركت نصار للحكام الدوليين حصولهم على الشارة الدولية 2024، متمنية التوفيق لهم في المحافل الرسمية كافة، ومشاركتهم المستمرة في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والدولية، كما قدمت شكرها إلى الحكام والمقيمين الذين أنهوا مسيرتهم التحكيمية.
بإمكانكم الدخول إلى المنصة التعليمية للحكام (اضغط هنا).
وضمت قائمة حكام الساحة: أحمد فيصل، محمد عرفة، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، إسراء مبيضين، وحنين مراد.
في المقابل اعتمد "فيفا" قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد الخلف، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي، إضافة إلى محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات.

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