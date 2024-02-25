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الجمباز يختتم دورة المدربين بمشاركة قياسية.. ويبارك إنجاز أبو السعود

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – اختتمت فعاليات دورة المدربين التي أقامها اتحاد الجمباز في مقره بمركز الأميرة رحمة للجمباز، وسط مشاركة قياسية لـ49 مدربا ومدربة.
ورعى م. صالح الغويري نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي، حفل تخريج المشاركين مندوبا عن سمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، كما قدم الدروع التقديرية إلى المحاضرين، ألينا كوزنيتسوفا وشذى بندك وريما عامر وجاد مزاهرة و"مدير البطولة" عادل عودة، وذلك في ختام فعاليات الدورة.
في المقابل، أكد الغويري أن الميدالية الفضية التي ظفر بها لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود في الجولة الثانية من سلسلة بطولة كأس العالم في ألمانيا، عززت من حظوظ أبو السعود في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".
وقال الغويري في حديثه لـ"الغد": "فخورون بما حققه بطلنا أحمد أبو السعود بعدما أضاف 25 نقطة إلى رصيده بحصوله على الميدالية الفضية ليصبح في رصيده إجمالي 55 نقطة، وإن شاء الله سيكون له نصيبا من المقعدين المؤهلين للأولمبياد"، مشددا على صعوبة المنافسة في ظل مشاركة أكثر من 300 لاعب يمثلون 80 دولة. وقال أبو السعود في مدونة نشرها عبر حسابه الرسمي في (فيسبوك): "الحمد لله رب العالمين، أحرزت الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم المؤهلة للأولمبياد والتي أقيمت في ألمانيا، أشكر اتحاد الجمباز واللجنة الأولمبية، ومدربي جورجن سيراكانيان والكادر الإداري والفني والطبي على جهودهم الكبيرة المبذولة، كما أشكر جميع الداعمين وفي مقدمتهم سمو الأميرة رحمة بنت الحسن".
وتمكن أبو السعود من تحقيق المركز الثاني والميدالية الفضية في "جولة ألمانيا" بعد أن حصل على 15.300 نقطة، وسبقها بإحراز الميدالية الذهبية في الجولة الأولى بالقاهرة بحصوله على علامة 15.066 نقطة، وتأجل الإعلان الرسمي عن تأهل أبو السعود إلى "أولمبياد باريس" إلى جولتي "باكو" أذربيجان بالفترة من 7 إلى 10 آذار (مارس) المقبل، و"الدوحة" قطر بالفترة من 17 إلى 20 نيسان (أبريل) المقبل، علما بأن دورة الألعاب الأولمبية تقام في العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) من العام الحالي.
إلى ذلك، تشارك اللاعبة مرسيل جوهر سميرات في بطولة العالم الدولية للجمباز، والتي تستضيفها مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الخميس المقبل.

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