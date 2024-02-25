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عزوف الجماهير عن دوري المحترفين يضرب الأندية ماليا وفنيا

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – على الرغم من الأهمية القصوى التي تمثله الجماهير الأردنية في إنجاح دوري المحترفين لكرة القدم، من الناحيتين الفنية والمالية، إلا أنه وبكل أسف تشهد المنافسات ومنذ بداية الموسم الحالي عزوفا واضحا في متابعة المباريات من المدرجات، ودليل على ذلك مباراة متصدر الترتيب فريق الحسين إربد مع نظيره فريق شباب الأردن، والتي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة الإياب علامات استفهام غياب الجماهير عن المدرجات، التي بدت شبه خاوية.
وعمق العزوف الجماهيري الأزمة المالية لأندية المحترفين، حيث تعاني الأندية من صعوبات مالية، تسببت في عدم استقرار الفرق، نتيجة تذمر اللاعبين وإضرابهم عن حضور التدريبات، بسبب عدم قدرة أنديتهم على توفير مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا، حيث تعتمد الأندية نسبيا على عوائد تذاكر المباريات في المساهمة بدفع رواتب اللاعبين والموظفين. ومع غياب الجماهير عن المدرجات باتت تلك الأندية مهددة، إضافة إلى عدم وجود شركة راعية للدوري واستلامها أكثر من 90 % من مستحقاتها للموسم الحالي.
ويبدو أن حالة التعاضد والتعاطف والشعور مع الأهل في غزة، الذين يتعرضون لعدوان غاشم أثرت أيضا على الحضور الجماهيري خلال الفترة الماضية، لكن المشكلة قديمة وقبل بداية العدوان الغاشم، حيث مدرجات الملاعب شبه خالية من الجمهور، باستثناء عدد من المباريات وخصوصا مباريات الديربي بين الوحدات والفيصلي.
وامتد العزوف الجماهيري إلى التأثير فنيا على أداء اللاعبين، حيث أعلن عدد كبير من اللاعبين على تغير أجواء المباريات في ظل خوضها من دون حضور جماهيري كبير، ما ينعكس سلبيا على أدائهم، معتبرين الجماهير فاكهة الرياضة والداعم الرئيسي للشغف والحماس، كما أنها تشكل حافزا كبيرا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم داخل أرضية الملعب.
ويرى رئيس نادي السلط خالد عربيات، أن الفرق تحتاج إلى الوقفة الجماهيرية في كل المباريات، مضيفا: "الإدارات تعمل بجد لتجهيز الفرق وتتكبد مصاريف مالية عالية، وديون من أجل تقديم فريق يليق باسم النادي، وهذا يتطلب الدعم من الجماهير بالتشجيع والحضور لمتابعة المباريات من على المدرجات، وتوفير الدعم المالي والمعنوي للنادي".
وتمنى عربيات على جماهير السلط الأصيلة، والتي كانت إحدى علامات النجاح والإبداع للفريق خلال السنوات الماضية، التواجد في المدرجات ومؤازرة "الرهيب"، خلال المباريات التي تقام على ملعب السلط، والملاعب الأخرى.
من جانبه أكد رئيس نادي مغير السرحان عبدالله السرحان، أن الجماهير رأسمال الفرق، والداعم الحقيقي للأندية وهي بحق "فاكهة الرياضة"، وسبب الشغف والحماس في المدرجات، ولها تأثير إيجابي على اللاعبين خلال المباريات، إضافة إلى رفد صناديق الأندية بالأموال التي تساهم في حل جزء من المشكلات المالية الصعبة.
وقال السرحان: "ندرك الظروف التي تؤثر على الحضور الجماهير في الملاعب الأردنية، لكن نأمل بأن تشهد مرحلة الإياب تنافسا مثيرا يدفع الجماهير للتواجد في الملاعب والتشجيع والاستمتاع بالمباريات".
ويتساءل المشجع خالد البيومي، ما الذي يحفز جماهيرنا على متابعة المباريات في أرض الملعب؟، وهل المستوى الفني الذي ظهر خلال مرحلة الذهاب يدعو الجماهير إلى قطع مسافات طويلة لتشجيع فريقها؟، وهل المدرجات مناسبة وتحفز الجماهير على متابعة المباريات من المدرجات؟.
وقال: "يجب علينا الاعتراف أن الدوري لدينا ضعيف ومستوى الفرق متذبذب، فالجماهير لا تطلب فقط اللعب والأداء وإنما تطلب النتائج القوية لفرقها، إضافة إلى الوضع المالي الصعب على المواطن الأردني، وعدم الاهتمام بالجماهير من خلال ارتفاع ثمن التذاكر، وعدم وجود حوافز".
ويقول المشجع علي عبيدات: "إن هناك العديد من الأسباب التي تساهم بذلك، ومنها ضعف المستوى الفني للدوري، وتوقيت المباريات، والتوقف لفترات طويلة، وعدم وجود نشاطات تحفيزية للجماهير، ساهمت جميعها في عزوف الجمهور عن حضور المباريات، وعلى الأندية العمل على جذب واستقطاب الجماهير، وإيجاد حوافز جيدة للجمهور، ويؤثر افتقار الملاعب إلى أدنى الخدمات بشكل كبير على إقبال الجماهير على حضور المباريات، وعلى وزارة الشباب العمل على تطوير المنشآت الرياضية، والعمل على توفير الصيانة اللازمة لها على مدار العام".
ويرى المشجع محمد الزعبي، أن العزوف الجماهيري عن حضور مباريات الدوري له أسبابه المبررة، وتتحمل منظومة الكرة الأردنية هذا الغياب، مع غياب التخطيط وعدم الاهتمام بالجماهير، ويجب على اتحاد الكرة والأندية البحث عن حلول لعودة الجماهير الأردنية للملاعب، من خلال طرح جوائز قيمة للجماهير، وتوفير خدمات ترفيهية ومأكولات بأسعار معقولة حيث، إن الأسعار الحالية مرتفعة جدا".

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