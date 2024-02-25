عدد دقائق اللعب يؤرق مدرب الأولمبي.. مكافأة الـ1000 دولار تستفز لاعبي الأندية

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

عدد دقائق اللعب يؤرق مدرب "الأولمبي"

تفيد المعلومات بأن المدير الفني للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عبدالله أبو زمع، يعيش حالة من الأرق، نتيجة تراجع عدد الدقائق التي يشارك فيها لاعبو المنتخب مع أنديتهم في منافسات دوري المحترفين.

ووفق المعلومات، فإن الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي تحت سن 23، رصد عدد دقائق لعب نجوم المنتخب الأولمبي خلال الدوري، ليكتشف أن اللاعبين يلعبون دقائق قليلة جدا مع أنديتهم، الأمر الذي يتسبب في تراجع جاهزيتهم الفنية والبدنية، وبالتالي الحاجة لتدريبات مكثفة ومباريات ودية ومعسكرات تدريبية، فور التحاقهم بالمنتخب الذي يستعد للمشاركة في كأس آسيا التي تقام في قطر خلال شهر نيسان (إبريل) المقبل.

يشار إلى أن عددا قليلا من لاعبي المنتخب الأولمبي، يلعبون في التشكيلة الأساسية لأنديتهم في الدوري، الأمر الذي يقلق الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي.

مكافأة الألف دولار للاعبي الحسين تستفز لاعبي الأندية

تسبب صرف مبلغ ألف دولار لكل لاعب من لاعبي الحسين إربد، مكافأة الفوز على فريق الوحدات بدوري المحترفين، في إثارة حفيظة عدد من لاعبي الأندية الأخرى الذين يئنون تحت وطأة تأخر رواتبهم لعدة أشهر.

لاعبون، وفور سماعهم بخبر حصول كل لاعب من فريق الحسين على مكافأة الفوز وقيمتها ألف دولار، توجهوا إلى إدارات أنديتهم لينقلوا لهم هذا الخبر، ويطالبوهم بصرف الرواتب المتأخرة وليس المكافآت.

وقال أحد اللاعبين إنه وزملاءه لا يريدون أي مكافأت، ويبحثون فقط عن رواتبهم الشهرية المتأخرة كثيرا، مشيرين بالبنان إلى إدارة نادي الحسين التي تنتظم في صرف الرواتب وتتبعها بالمكافآت، في مشهد يصعب رؤيته في فرق المحترفين، في ظل الأزمات المالية الخانقة التي تضرب الأندية.

عموتة يستعد للالتحاق بالمنتخب قريبا

يستعد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي الحسين عموتة، للالتحاق بالمنتخب خلال عشرة أيام، بانتظار تحديد موعد وصوله قريبا.

عموتة، ووفق المعلومات، لم يحجز تذكرة العودة من المغرب إلى عمان حتى الآن، بانتظار قيام الاتحاد قريبا بحجزها عندما يحدد المدرب موعد العودة المتوقعة قبل يوم 7 من الشهر المقبل.

وسيقود عموتة مباراتي المنتخب الوطني أمام باكستان يومي 21 و26 من الشهر المقبل، بتصفيات كأس العالم، قبل حسم قرار استمراره مع المنتخب أو الرحيل، وفق ما ألمح إليه في أكثر من لقاء صحفي.

الجليل في دوري المحترفين بلا محترفين

يعد فريق الجليل لكرة القدم، الفريق الذي يخوض مرحلة الإياب من دوري المحترفين من دون أي محترف أجنبي.

وكان فريق الجليل تعاقد مع أكثر من محترف أجنبي، قبل انطلاق منافسات الدوري، قبل أن يستغني عنهم بنهاية مرحلة الذهاب، بسبب شح الإمكانات المادية.

كواليس النجوم

. طمأن المحترف الأردني في فريق الأهلي القطري لكرة القدم يزن نعيمات محبيه، بتعافيه من الإصابة التي تعرض لها أمام فريق الغرافة بالدوري القطري، وتسببت في تعرضه لحالة إغماء.. وعلى صعيد أخبار محترفينا في الخارج، خسر فريق الإمارات أمام فريق الوصل في إطار منافسات الدوري الإماراتي.. اللاعب نزار الرشدان خاض أولى مبارياته مع فريق الإمارات أمام الوصل.

. إدارة أحد أندية المحترفين لكرة القدم، كشفت عن قربها من توجيه خطاب للاعبي الفريق ملخصه: "اللي بده يلعب يلعب واللي ما بده الله معه"، تعبيرا عن عدم قدرتها على تأمين مستحقات اللاعبين نتيجة الأزمات المالية المتعاقبة.

. جمهور فريق الحسين إربد لم يكن راضيا عن أداء الفريق أمام شباب الأردن، رغم تحقيق الفوز.. الجمهور اعتبر أن المباراة تعد درسا مفيدا للمباريات المقبلة.. الحسين سبق وأن حقق الفوز خلال مرحلة الذهاب في أكثر من مباراة من دون أن يقدم الأداء المطلوب.. المهم في الدوري نقاط المباراة، مع ضرورة الحذر من المباريات المقبلة، خاصة وأن الأندية باتت تلعب أمام فريق الحسين وكأنها تلعب أمام الفيصلي والوحدات.

. أحد المطلعين في أندية المحترفين لكرة القدم، كشف عن مبالغ مالية ضئيلة جدا تدفعها الأندية للتعاقد مع محترفين أجانب.. المطلع قال "محترفون أجانب بسعر الجملة في عدد من أنديتنا".