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شباب الحسين يلتقي عيرا على مراكز متأخرة في طائرة الأندية العربية

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- يلتقي فريقا شباب الحسين – سادس المجموعة الأولى- ، وعيرا – خامس المجموعة الثانية-، عند الساعة السادسة 6 من مساء اليوم في صالة قصر الرياضة، ضمن مباريات المنافسة على المراكز من 9-12، والذي يلتقي ضمنها أيضا فريقا النجمة البحريني ومصافي الشمال العراقي عند الساعة 3 في الصالة ذاتها.
وتغلف السباق العربي مباريات الدور ربع النهائي، والذي يلتقي فيه قطر القطري مع برقان الكويتي عند الساعة 11 في صالة الأميرة سمية، والتي تشهد لقاء دار كليب البحريني مع السيب العُماني عند الساعة 1 ظهرا، ولقاء السويحلي الليبي مع كاظمة الكويتي عند الساعة 4 مساء، ولقاء الأهلي بنغازي مع الشرطة القطري عند الساعة 7 مساء.
عيرا وشباب الحسين.. مستوى متواضع
لم يقدم فريقا شباب الحسين – بطل الدوري وكأس الأردن والسوبر-، وعيرا وصيف الدوري وكأس الأردن، ما يشفع لهما، ويلتقي مع التطور الملحوظ الذي تشهده اللعبة، على صعيد نتائج منتخب السيدات على سبيل المثال، واستقطاب اتحاد الكرة الطائرة للراعي الرسمي – مدارس التربية الريادية- لأول مرة في تاريخ الكرة الطائرة الأردنية.
ولعل اللافت أن كلاهما تذوقا الخسارة في 5 مباريات في مجموعتيهما، وإن كان عيرا استفاد من قبول اعتراضه أمام الشمال العراقي، وفاز إداريا بنتيجة 25-0، 25-0 و25-0، والفوز جعله يتقدم إلى المركز الخامس في المجموعة الثانية، إلا أنهما غرقا في بحر جاهزية الفرق العربية، وتدشينها أفضل المحترفين، وصلت فيها تكلفة أحد المخترفين من أحد الفرق 370 ألف دولار، ورفض اللعب في صالة قصر الرياضة خشية الإصابة، وهو المبلغ الذي يفوق ميزانية أندية الطائرة لجميع الدرجات.
ولا عذر لفريقي شباب الحسين وعيرا، خاصة شباب الحسين الذي سبق له أن اقترب من دخول المربع الذهبي، وحل خامسا في البطولة العربية التي أقيمت في مصر في العام 1993، واختير وقتها المدرب الوطني إسماعيل توفيق ومدرب شباب الحسين وليد العسود حاليا، إلى تشكيلة الفريق العربي بالبطولة، وفعلها الشباب بالعام الماضي في بطولة غرب آسيا الأولى في عمان، وإن كان فريق عيرا يشارك لأول مرة في البطولات العربية، وطاردت لعنة الإصابات أحد محترفيه ولاعبي المنتخب الوطني أحمد العواملة وعبادة فخري، لكن هذه المشاركة المتواضعة للفريقين، وضعت يدها على جرح الطائرة الأردنية على مستوى الرجال.
عموما يبدو الحوار متكافئا بين المدربين وليد العسود لشباب الحسين، وإياد توفيق لفريق عيرا، حيث يعتمد الأول على المعد ياسر عثمان، خالد أبومشرف، محمود عبدالعزيز، إياد ماضي، والمحترفين الغاني إبراهيم عبد الحميد والروسي ماهاي، والليبرو أيهم خنفر، ويعتمد الثاني على المعد يعقوب القهوجي، خالد هلال، محمد جمال، راشد العلوان، البيلاروسي فريدريك ، إياد محاسنة والليبرو بشار محارمة.
الاتحاد العربي
يجتمع بـ"الاحتكام"
اجتمع الاتحاد العربي برئاسة الشيخ علي بن محمد آل خليفة، وحضور عضو الاتحاد العربي نائب رئيسة اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات، بلجنة الاحتكام لبطولة الأندية العربية 42، في ساعة متأخرة من الليلة الماضي، برئاسة علي حيدر، حيث أشاد آل خليفة بالمستوى الرائع لحكام البطولة، مثمنا جهودهم لإنجاح المباريات وقيادتها إلى بر الأمان، مشيرا إلى أن البطولة حددت الأهداف المرسومة من قبل الاتحاد، وجمعت الشباب العربي في عمان، مثمنا مساعي اتحاد الكرة الأردني وترتيباته في استضافة هذه النسخة من البطولة.
وأكد نائب رئيس الاتحاد جهاد قطيشات، أن اتحاد اللعبة بتوجيهات رئيسته سمو الأميرة آية بنت الفيصل، وضع إمكاناته كافة، لإنجاح استضافتها في عمان، وسخر إمكانياته كافة، لخدمة الاتحاد العربي ولجانه والوفود العربية المشاركة، مشيرا إلى أن مراسم حفل الختام ستعكس مدى التطور الذي وصلت إليه الطائرة الأردنية.
على صعيد متصل، قال رئيس لجنة الاحتكام في الاتحاد العربي علي حيدر: "نعمل بروح الفريق في لجنة الاحتكام، وفق أهداف الاتحاد العربي، ومبادئ التنافس الشريف، مثمنا جهود زملائه في اللجنة، ومقدرا التسهيلات التي قدمها الاتحاد الأردني من النواحي الفنية للجنة الاحتكام، ما خيم على مباريات البطولة وسلاستها والتنظيم الرائع للنسخة 42".

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