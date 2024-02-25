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أبو صباح تعزز صفوف النشميات قبل مواجهة فلسطين

2/25/2024 2:27:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- تلتحق اليوم لاعبة نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم سارة أبو صباح، بالمنتخب الوطني النسوي، بعد غيابها عن مباريات الدور الأول من بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، لارتباطها مع فريقها بمنافسات دوري الدرجة الأولى الألماني.
ويلتقي المنتخب الوطني غدا نظيره الفلسطيني لحساب الدور نصف النهائي عند الساعة الخامسة مساء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل، فيما يواجه المنتخب اللبناني باليوم ذاته نظيره النيبالي لحساب المواجهة الثانية من البطولة بنسختها الثامنة، والتي تقام أحداثها في مدينة جدة السعودية، علما بأن المباراة النهائية ستقام يوم الخميس المقبل على الملعب نفسه.
وتقدم أبو صباح أداء مميزا مع يونيون برلين بالفترة الماضية، حيث يحتل فريقها صدارة فرق الدرجة الأولى، فيما سجلت سارة 20 هدفا، لتعتلي بهذا الرقم صدارة الهدافات بالمسابقة، ما يمنح المدير الفني للمنتخب الوطني ماهر أبو هنطش حلا هجوميا مميزا إلى جانب بقية اللاعبات المتواجدات بالفريق.
وخاضت أبو صباح البالغة من العمر 24 عاما مع منتخب السيدات 19 مباراة منهن 7 كبديلة، إذ سجلت هدفين مع "النشميات" خلال مسيرتها، الأول جاء في مرمى المنتخب الصيني بنهائيات كأس آسيا في العام 2018 التي أقيمت بعمان، والثاني بمرمى منتخب تيمور الشرقية العام الماضي خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد.
وجاء غياب سارة عن المنتخب في الفترة الماضية، نظرا لعدم اشتمال الأيام الأولى من البطولة بفترة التوقف الدولية المحددة من اتحاد الكرة الدولي "فيفا"، ما يحق للأندية الاحتفاظ باللاعبات لحين الوصول للفترة المعتمدة.
وكان "النشميات" تأهل عن المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعد أن تغلب في الجولة الأولى على المنتخب السعودي بنتيجة 3-1، فيما سجل الفوز بثلاثية نظيفة على منتخب غوام بالجولة الثانية، قبل أن يتجاوز المنتخب اللبناني بالجولة الثالثة بهدفين دون مقابل.
وتضم قائمة منتخب السيدات للمباراة المقبلة 23 لاعبة، وهن: شرين الشلبي، ملك شنك، روند كساب، سرين حربي، لانا فراس، هيا خليل، العنود غازي، آية المجالي، رند أبو حسين، عليا نائل، نور زوقش، نور المشايخ، إيناس الجماعين، ياسمين الأجرب، زينة حازم، رزان الزاغة، بانة البيطار، ميساء جبارة، روزبهان فريج، تالا البرغوثي، لينا الصاحب، لين البطوش وسارة أبو صباح.
وكان المنتخب الوطني، استبعد اللاعبة مي سويلم عن قائمة المنتخب بعد الجولة الأولى من البطولة، عقب إصابتها بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة السعودية، لتغيب عن الملاعب بالفترة المقبلة سواء على صعيد المنتخب أو مع فريقها الشباب السعودي.
ولم يغب المنتخب الوطني عن أي نسخة من النسخ السابقة، وتتويجه باللقب في 5 مناسبات سابقة آخرها العام 2022، فيما حصل على لقب النسخة الأولى في العام 2005، والنسخة الثانية في العام 2007، والنسخة الخامسة في العام 2014، والنسخة السادسة في العام 2019.

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