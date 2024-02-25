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حسام عياد.. ملهم يرسم بهمة أطفال متلازمة داون لوحات إنجاز رياضية

2/25/2024 2:27:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- نجح المدرب وأختصاصي العلاج الطبيعي حسام عياد، في تحويل قدرات الأطفال المصابين بمتلازمة داون، إلى طاقات إبداعية، ورسم منها لوحة إنجازات رياضية في كافة المحافل.
ونال عياد الذي يعمل في كادر مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية لدى أمانة عمان، على إثر مبادرته شرف التكريم من جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملكة رانيا في مناسبتين، الأولى عندما فازت مبادرته بالمركز الرابع في جائزة أهل الهمة، والثانية عندما نال وسام الاستقلال من الدرجة الثالثة، ضمن احتفالات المملكة بعيد الاستقلال العام 2018، وذلك عن مبادراته الإنسانية التوعوية الهادفة لأكثر من 30 عاما.
وقال عياد في حديثه لـ"الغد": "دفعني شغفي الرياضي والمهني في مهنة العلاج الطبيعي، إلى زيارة العديد من أطفال متلازمة داون، ووجدت لديهم طاقات إبداعية، من شأنها أن ترفع معنوياتهم، وتخرطهم في المجتمع المحلي، ولديهم القدرة على صنع الإنجازات الوطنية، التي ستعزز من مكانتهم المجتمعية، لذا انطلقت الفكرة بدواعي إنسانية، من خلال تقديم العلاجات الطبيعية، وزجهم في منافسات رياضية، لإخراج طاقاتهم الإبداعية، والعمل على التطوير المستمر في مكان يجمعهم تحت إشرافي وفريق عملي الطوعي، انطلاقا من نادي أبو نصير الرياضي الذي ينبثق منه نادي أهل الهمة لذوي الاحتياجات الخاصة".
وتابع : "ولأجل تخفيف معاناة العائلات وأطفالهم من متلازمة داون، واصلت التدريب الرياضي لا سيما في رياضة الكراتيه، وكانت النتائج مذهلة، من خلال تطور القدرة على المنافسة، ولم تخل تجاربنا من محاولات دورية لزجهم بالمجتمع المحلي، وارتفع مؤشر الطموحات مع رؤيتنا للنتائج الرياضية، ما ولّد التفاؤل والفخر من عام إلى آخر".
وحول أبرز المشاركات والإنجازات للفريق الأردني من ذوي الهمة خارجيا، قال عياد: "شاركت وفريقي من متلازمة داون في بطولات بالولايات المتحدة الأميركية مرتين، وفي إيطاليا مرتين، وفرنسا مرتين، وحققنا نتائج أردنية لافتة، لعل أبرزها في الولايات المتحدةـ، عندما حصلنا على لقب أفضل فريق بالبطولة، وعدنا إلى الوطن بالذهب والفضة ورفعنا علم الوطن فوق منصات التتويج العالمية، وحظينا بالتكريم من البطل العالمي لبناء الأجسام والممثل الأميركي أرنولد شوارزنيجر".
وتحدث عن شعوره بالتكريم من جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة قائلا: "لحظات لا توصف، عند المثول أمام صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك رانيا في مناسبتين، وشعرت بالحافز المعنوي الكبير وكأني أملك الدنيا وأنا أحصل على تكريم رفيع، ما زادني حماسا ورغبة على العطاء بسخاء للوطن".
وتابع: "كان لي شرف المشاركة في عرض رياضي بالكراتيه من مجموعة أطفال متلازمة داون، خلال استضافة الأردن للدورة العربية العام 1999، أمام جلالة الملك عبدالله الثاني الذي تفاعل وصفق لنا، وفي العام 2018 أنعم علي بوسام الاستقلال في موقف مهيب أستحضره بالعز والفخار".
وأردف: "فزت بالمركز الرابع في جائزة أهل الهمة، والتي مثلت فيها أمانة عمان الكبرى، دائرة مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية، عبر دمجي أطفال متلازمة داون في المجتمع المحلي، واستنفار طاقاتهم في رياضة الكراتيه، ونافست 45 ألف عمل مجتمعي وإنساني، وقصص إنسانية إبداعية، حصلت على المركز الرابع على مستوى الأعمال العشرة الأولى".
وزاد: "سعيت من وراء مبادرتي الإنسانية مع هذه الفئة المحرومة مجتمعيا، إلى تغيير إيقاع الحياة لديها، وكسر قيود الضغف والمعاناة لديها، وجهل شريحة من الناس بالمرض، وتحويل هذه الفئة إلى أبطال عالميين، ليكونوا نموذجا وطنيا في ديرتنا الأردنية".
وحول آخر مساهماته الحالية مع ذوي أهل الهمّة، أجاب عياد: "أشرف على علاج وتدريب ما يزيد على 120 طفلا وطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء من خلال أمانة عمان في مدينة الملك عبدالله الرياضية، أو في نادي أبو نصير، وهو بالمناسبة مؤسسة أهلية تابعة لوزارة الشباب وليس ناديا خاصا، وما زلت أجتهد رغم الظروف الصعبة وتبعا لظروف العمل الشاقة".
وتناول عياد أبرز الهموم والمشاكل التي تواجه عمله الطوعي الرياضي الإنساني، قائلا: "كثير من المشاكل تواجهني، ولعل أبرزها ثقافة العيب السائدة في مجتمعنا، لدى الكثير من العائلات والحالات التي تواجهنا، واستطعنا بفضل الله التغلب عليها، لكن حاليا أواجه صعوبة في التعامل مع بعض الحالات، ونادينا الجهات المعنية لإنشاء مصعد في نادي أهل الهمة بمنطقة أبو نصير، بدلا من المعاناة اليومية لحمل ذوي الهمة عبر الدرج العادي، في ظل معاناتي الصحية".

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