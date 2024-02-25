من بينها المأكولات البحرية.. تجنبي تناول هذه الأطعمة خلال الحمل

هذا الاختيار الحذر للأطعمة يمكن أن يحدّ من مخاطر الإصابة بالعدوى، ويقلل من مضاعفات الحمل، ويضمن تطوراً صحياً للجنين. في هذا المقال، نستكشف الأطعمة التي يجب على الحوامل تجنبها، مستعينين بأحدث الدراسات وتوصيات الخبراء في مجال الصحة والتغذية.



النظام الغذائي خلال الحمل.. المأكولات البحرية

تواجه النساء العديد من القرارات الحيوية المتعلقة بالنظام الغذائي خلال الحمل، ولا سيما فيما يخص تناول المأكولات البحرية. تعتبر المأكولات البحرية مصدراً غنياً بالبروتينات وأحماض أوميغا-3 الدهنية، الضرورية لتطور دماغ الجنين وعينيه. ومع ذلك، تحمل بعض أنواع الأسماك خطراً كامناً، نظراً لمستويات الزئبق العالية التي قد تحتوي عليها.



يشكل وجود الزئبق بكميات كبيرة خطراً على نمو الجهاز العصبي للطفل، خاصةً في الأسماك الكبيرة والأكبر سناً. تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الحوامل بتجنب أنواع معينة من الأسماك خلال فترة الحمل، مثل التونة السندرية، سمك الماكريل الملكي، سمك المرلين، السمك الخشن البرتقالي، سمك أبو سيف، سمك القرش، وسمك التلفيش.



من ناحية أخرى، هناك خيارات آمنة ومغذية تناسب السيدات الحوامل. تُظهر الإرشادات الغذائية للأمريكيين أنه ينبغي للحوامل تناول ما يتراوح بين 224 إلى 336 غراماً من المأكولات البحرية أسبوعياً، أي ما يعادل حصتين إلى 3 حصص. من بين الخيارات الآمنة سمك الأنشوفة، سمك القاروص الأسود، سمك السلَّور، سمك القد، تراوتة المياه العذبة، الرنجة، التونة الخفيفة المعلبة، المحار، سمك البلوق، سمك السلمون، السردين، سمك الصابوغة، الروبيان، سمك موسى، سمك البلطي، والسمك الأبيض.



هذه المعلومات تقدم دليلاً مفيداً للنساء الحوامل في اختيار المأكولات البحرية بعناية، موازنة بين الفوائد الغذائية والمخاطر الصحية المحتملة.



الابتعاد عن المأكولات البحرية النيئة أو غير تامة الطبخ

من بين مختلف الاعتبارات الغذائية الخاصة بالنظام الغذائي خلال الحمل، يأتي تناول المأكولات البحرية على رأس القائمة، نظراً للمخاطر المرتبطة بالبكتيريا والفيروسات الضارة. للتقليل من هذه المخاطر، من الضروري اتباع إرشادات محددة.



أولاً، يُنصح بشدة بتجنب تناول الأسماك والقشريات النيئة، بما في ذلك السوشي، الساشيمي، السيبيتشي، والمحار النيء. هذه الأطعمة قد تكون موطناً للميكروبات الضارة، وبالتالي تشكل خطراً على الأم وجنينها.



ثانياً، يجب على الحوامل تجنب المأكولات البحرية النيئة المبردة مثل المأكولات المدخنة والمعالجة بملح خفيف (نوفا ستايل)، أو المأكولات المدخنة والمعالجة بملوحة شديدة (لوكس)، وغيرها. ومع ذلك، يمكن تناول المأكولات البحرية المدخنة إذا كانت جزءاً من وجبات مطهوة بشكل كامل.



ثالثاً، يُعتبر اتباع التوجيهات الصادرة من السلطات المحلية بشأن صيد الأسماك مهماً للغاية، خاصةً في مناطق قد تكون المياه فيها ملوثة. إذا كانت هناك أدنى شكوك حول سلامة الأسماك المستهلكة، فمن الأفضل تجنب تناول أسماك أخرى في نفس الأسبوع.



رابعاً، يجب الانتباه جيداً لطهي المأكولات البحرية بشكل كامل، حيث ينبغي أن تصل درجة حرارة الأسماك الداخلية إلى 145 درجة فهرنهايت (63 درجة مئوية) ويجب أن تظهر بلون أبيض كالحليب عند نضجها. الجمبري وسرطان البحر والأسقلوب يجب أن يُطهى حتى يتحول لونه إلى أبيض مماثل، بينما ينبغي طهي البطلينوس وبلح البحر والمحار حتى تفتح أصدافها.



النظام الغذائي خلال الحمل.. اللحوم والطهي الجيد لها

طريقة تحضير الطعام أمراً ضرورياً للحفاظ على صحة الأم وسلامة الجنين. من بين الإجراءات الوقائية الهامة، يبرز الاهتمام بكيفية طهي اللحوم والدواجن والبيض، وكذلك التعامل مع منتجات الألبان وبعض أنواع الجبن.



أولاً، يجب طهي جميع أصناف اللحوم والدواجن بعناية وتأكد من نضجها تماماً قبل تناولها، ويفضل استخدام مقياس درجة حرارة اللحم للتحقق من ذلك. النقانق واللانشون يجب أن تطهى حتى تصبح ساخنة للغاية، نظراً لخطر الإصابة بعدوى الليسترية، وهو مرض نادر لكنه قد يكون خطيراً.



ثانياً، يُنصح بتجنب تناول هريسة اللحم ومعجون اللحم المحفوظ في الثلاجة. بينما يمكن تناول الأنواع المعلبة والتي تكون آمنة للتخزين في درجة حرارة الغرفة.





ثالثاً، يجب طهي البيض بشكل كامل حتى يصبح الصفار والبياض متماسكين، لتجنب التلوث بالبكتيريا الضارة. تجنبي تناول الأطعمة التي تُصنع من البيض النيء أو غير المطهي بالكامل، مثل شراب البيض المخفوق المُعد بالمنزل، التيراميسو، الصلصة الهولندية الطازجة، صلصة سيزار للسلطة، والمثلجات المُعدة في المنزل.



رابعاً، من الضروري تجنب تناول الأطعمة غير المبسترة. بينما يمكن أن تكون مشتقات الحليب قليلة الدسم جزءاً صحياً من النظام الغذائي، مثل الحليب منزوع الدسم وجبن الموتزريلا وجبن القريش، يجب تجنب الحليب غير المبستر والمنتجات المصنوعة منه.



الاهتمام بغسل الخضار والفواكه والاعتدال في شرب الكافيين

من بين الجوانب المهمة في النظام الغذائي خلال الحمل يأتي التعامل مع الفاكهة والخضراوات النيئة، وكذلك التحكم في استهلاك الكافيين وشاي الأعشاب، من المهم غسل جميع أنواع الفاكهة والخضراوات النيئة جيداً للتخلص من أي بكتيريا ضارة قد تكون عالقة عليها.



يجب أيضاً تجنب تناول البراعم النيئة، بما في ذلك الفِصفِصة والفجل واللوبيا الذهبية، نظراً لاحتمالية احتوائها على بكتيريا مسببة للأمراض. تأكدي من طهو البراعم بشكل جيد قبل تناولها.



كما ينبغي توخي الحذر في استهلاك الكافيين. الكافيين، الذي يمكن أن يصل إلى الجنين، قد يكون له تأثيرات غير معروفة على الجنين. ولهذا السبب، قد ينصحك الطبيب بتجنب الكافيين خلال الحمل أو تقليله إلى أقل من 200 ملغم يومياً.

يحتوي فنجان من القهوة المغلية بحجم 8 أونصات (240 مل) على حوالي 95 ملغم من الكافيين، وكوب الشاي المغلي بحجم مماثل يحتوي على نحو 47 ملغم من الكافيين، بينما تحتوي 12 أونصة (360 مل) من المشروبات الغازية المحتوية على الكافيين على حوالي 33 ملغم من الكافيين.



يُنصح بتجنب شرب شاي الأعشاب أثناء الحمل، نظراً لقلة المعلومات المتاحة حول تأثيرات بعض الأعشاب على الجنين. يجب الامتناع عن شرب شاي الأعشاب ما لم يوافق عليه الطبيب، حتى تلك الأنواع المخصصة للحوامل.



اتباع هذه الإرشادات يساعد في تجنب المخاطر المحتملة المرتبطة بالتغذية، ويضمن حملاً أكثر أماناً وصحةً. -عربي بوست

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