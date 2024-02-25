طبق الكبد.. بين الفوائد والمضار

يحتوي الكبد على بروتين عالي الجودة وكمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن

الكبد البقري مصدر غني بالكوليسترول وفيتامين أ لذا ينصح بتناوله بوتيرة منخفضة.











تحتوي الحصة التي يبلغ وزنها 100 غرام من الكبد البقري على 135 سعرة حرارية، و3.9 غرامات من الكربوهيدرات، و3.6 غرامات من الدهون.



وبحسب "ليفينغ سترونغ"، يحتوي كبد الضأن على كمية مماثلة من السعرات الحرارية، ولكنه أقل في الكربوهيدرات، مع 1.8 غرام لكل 100 غرام، وأعلى في الدهون، مع 5 غرام لكل حصة.



بينما تحتوي الحصة من كبد الدجاج على سعرات حرارية أقل، 119، وكربوهيدرات أقل، أما محتوى الدهون فهو نفس كبد الضأن.



وفي مقدمة فوائد تناول كبد البقر أو الضأن توفير أكثر من 40% من القيمة اليومية الموصى بها للبروتين، حيث توفر الحصة 20 غراماً، بينما يحتوي كبد الدجاج على 17 غراماً من البروتين.



الكوليسترول

ويعتبر الكبد من المصادر الغنية بالكوليسترول، فالحصة من كبد البقر توفر 275 ملغ أو 92% من القيمة اليومية للأصحاء؛ ويوفر كبد الضأن 371 ملغ، أو 124% من القيمة اليومية؛ وكبد الدجاج 97 ملغ أو 32%.



وإذا تمت إضافة الزيت، وخاصة للقلي، ستزداد السعرات الحرارية والدهون في الوجبة.



وأنواع لحم الكبد مصدر قوي لفيتامينات "أ"، ومجموعة فيتامينات "ب" وخاصة "ب12"، و"سي" و"هـ"، ومعادن الفوسفور والحديد والنحاس والسيلينيوم.



فيتامين "أ"

وفي الوقت الذي تعمل معظم هذه الفيتامينات كمضادات للأكسدة، إلا أن زيادة مدخلات الجسم من فيتامين "أ" لها سلبيات، وتحتوي الحصة من كبد البقر على 338% من القيمة اليومية الموصى بها، لذا لا يُنصح بتكرار أكل الكبد بوتيرة سريعة.



ويحتوي الكبد على جميع فيتامينات "ب" بكميات كبيرة، بما في ذلك فيتامين "ب12" والثيامين والنياسين وب6 والريبوفلافين وحمض البانتوثنيك والفولات (ب9).



ومجموعة فيتامينات "ب" ضرورية لتزويد الجسم بالطاقة، وخفض التوتر، وصحة العضلات والجهاز العصبي والجلد والقلب والدماغ.