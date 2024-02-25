بجرم مخالفة قانون مقاطعة الاحتلال.. إخبار قضائي ضد نانسي عجرم

MENAFN - Alghad Newspaper)وتعرّضت عجرم لانتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بعد الصورة التي انتشرت لها مع المدوّن الإسرائيلي، بالتزامن مع تعرّض بلدات في القرى الحدودية جتوبي لبنان لقصفٍ عنيفٍ من قبل العدو.

وقبل أيام قليلة، كتبت نانسي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

"مازلت عند وعدي بألا أعلق على تفاهات بعض الموتورين والمحرضين، والذين يصطادون في الماء العكر، الأهم بالنسبة إلي محبة الكثيرين وهم بالملايين، وشكرًا من القلب على حرصكم ودعمكم، لكم مني كل الاحترام والتقدير والامتنان، ولكل حاقد وعد بأن تبقى محبة الناس درعًا تحميني من الكراهية والشر والحقد".



وتابعت: "أعدكم بالمزيد والمزيد من النجاح والتألق من لبنان إلى العالم، وهو أجمل تأكيد على وطنيتي، لن توقفني بعض الأصوات المنافقة والأقلام المأجورة، ولن ينال مني أي لاهث وراء الأضواء، هدفي واضح، وطنيتي لا تُمس ولبنان سيبقى حاضرًا في كل خطوة من مسيرتي".