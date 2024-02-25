كيف تكشف التكنولوجيا الخيانة الزوجية؟

MENAFN - Alghad Newspaper)وفي هذا العصر يسهل زرع برامج التجسس في هاتف أحدهم؛ خصوصاً أننا اليوم نعيش مرحلة يلاحقنا فيها المتلصصون عبر شبكة الإنترنت وخارجها. ولكن ذلك غير مستحب بين شريكي الحياة.



علامات الخيان



1 - عدم مفارقة الجهاز: هل تشعرون بأن شريك الحياة لا يفارق هاتفه أو الكومبيوتر؛ مطلقاً؟ يجب أن تنتبهوا إلى الطريقة التي يتصرّف بها الشريك حيال أجهزته؛ إذ يخفي كثيرون هواتفهم عن الآخرين لحماية خصوصيّتهم، ولكن ليس عن الشريك العاطفي أو الزوج.

ولكن إذا شمل هذا الحرص الشريك؛ فهذا يعني أنه يوجد ما يجب الحذر منه. ينطبق الأمر نفسه على التنقل المفاجئ بين نوافذ المتصفح أو إطفاء الجهاز اللوحي. كما تلعب الإشعارات دوراً في الكشف عن الخائن أيضاً.



2 - تطبيقات لاخفاء الاتصالات والرسائل السرية : تصعب عادة رؤية تطبيق المحادثة على الشاشة الرئيسية أو الرسائل الحميمة في ملف الرسائل النصية على هاتف الزوج الخائن؛ إلا إذا كان الأخير يتمتع بجرأة مبالغ بها.



يوجد عدد كبير من التطبيقات التي تتيح مشاركة الرسائل والصور والفيديوهات وغيرها دون أن يوحي شكلها بذلك، و((كالكوليتر برو بلاس Calculator Pro+)) أحدها.

يبدو هذا التطبيق كالآلة الحاسبة من الخارج؛ ولكنه في الحقيقة، يحفظ الرسائل النصية وسجل المكالمات لجهات الاتصال السرية.



للحصول على فكرة أوضح عن التطبيقات التي يستخدمها الزوج ومدة استخدامه لها، تحققوا من تقرير ((وقت الشاشة))، وابحثوا عن أي تفصيل غير مألوف، كاستخدام تطبيق الآلة الحاسبة لمدة 4 ساعات في الأسبوع مثلاً. للتحقق من ((وقت الشاشة)) والاستخدام على هواتف ((آيفون)):



* اذهبوا إلى إعدادات - وقت الشاشة، ثم اختاروا ((كل النشاطات)) ثم ((أسبوعي))... وهكذا ستحصلون على ملخّص استخدامه الأسبوعي.



كشف الأسرار



3 - هاتف منفصل : إنّ أسهل طريقة للفصل بين حياتين عاطفيتين هي استخدام هاتفين منفصلين، أو شراء شريحتين هاتفيتين. يتيح بعض الهواتف لمستخدميها وضع شريحتين؛ ولكنّ هذا الأمر قد يتسبب في بعض الفوضى.

وتبقى الطريقة الأسهل استخدام تطبيق ((غوغل فويس نامبر (Google Voice number))) الذي يحوّل أي اتصال إلى الهاتف المستخدم حالياً.



4- انتبهوا لأي أرقام حديثة لأشخاص أو شركات لا تعرفونها؛ لأنّها قد تكون حيلة. يمكنكم الاتصال بالرقم لمعرفة من سيردّ، أو يمكنكم حجب أي رقم.



5- البحث في كل أحرف الأبجدية : فقط الأغبياء جداً من الخونة لن يحذفوا تواريخ البحث عن محرّكات بحثهم. يصعب على الجهاز تذكّر الملء التلقائي، ولكنّ محرّكات البحث الشعبية مثل ((غوغل)) ماهرة جداً في تكهّن عناصر البحث بناء على الموضوعات التي بحث فيها المستخدم سابقاً. يمكنكم طباعة كلّ حرف في الأبجدية ومراقبة ما سيظهر أمامكم.



5- الرسائل السرية والمستندات الإلكترونية : يعدّ عادة إرسال الصور والفيديوهات الأخطر من بين سلوكيات الخائن. قد يكون تأثير هذه المواد مفيداً في العلاقات الخاصّة، ولكنّها تشكّل في المقابل دليلاً واضحاً على الخيانة.



خدمات سحابية



6- ا لتحقق من الخدمات السحابية ومنها ((أمازون برايم)): يلجأ الخائنون أحياناً إلى خدمة سحابية معيّنة لإخفاء الصور والفيديوهات. على سبيل المثال، صُممت خدمة ((كيبسيف فوتو فولت (Keepsafe Photo Vault ))) لتخزين هذه المواد ومنع الآخرين من الوصول إليها.

يستخدم زبائن كثر ((كيبسيف)) للعمل ولأسباب شخصية، ولكن إذا لاحظتم أنّ الشريك الحميم يملك حساب ((كيبسيف)) دون سبب وجيه، فسيكون من الأفضل أن تتحققوا منه.

توجد أيضاً خدمتا ((فولت (Vault))) و((هايد إت برو (Hide It Pro))) المطوّرتان لتخزين الصور والفيديوهات وحمايتها برمز سريّ. تعمل هاتان الخدمتان بشكل شبيه بخدمات سحابية مثل ((غوغل درايف)) و((دروب بوكس)) و((مايكروسوفت وان درايف)) و((آبل آي كلاود))، إلا إنّ الأمن هو أولويتهما.



7- التحقق من المواقع التي وجد فيها الهاتف : مع ازدياد اعتماد النّاس على نظم الملاحة الجغرافية (GPS)، فقد تودّون أيضاً إلقاء نظرة على تاريخ المواقع الخاص بالشريك.

ولمستخدمي ((غوغل))، يمكنكم الاستعانة بلائحة خيارات ((الوجهات السابقة)) الموجودة في نظام الملاحة للتعرّف إلى تسلسل تحرّكاته. ولمستخدمي ((آندرويد))، توجد ميزة ((غوغل تايملاين)) (تجدونها في تطبيق ((خرائط غوغل)) وعبر محرّك البحث) التي تعمل بالطريقة نفسها.



أمّا إذا كنتم من مستخدمي ((آيفون))، فإنه يوجد مكان واحد تبحثون فيه مع أن كثيرين يجهلون أنّه موجود رغم فاعليته الكبيرة.

البحث الدقيق





8 - تجدون التحرّكات المتكررة لمستخدم ((آيفون)) بالذهاب إلى ((إعدادات)) - ((خصوصية)) - ((خدمات الموقع)) - ((خدمات النظام))؛ وأخيراً في ((مواقع مهمّة)). يتطلّب حذف أو تعطيل هذا النوع من الإعدادات كثيراً من الوقت والجهود، لذا؛ لا بدّ من أنكّم ستعثرون فيها على شيء ما إذا كان الشريك يعيش علاقة سريّة.



- سلة المهملات : لا تختفي المواد الرقمية المحذوفة عادة بسهولة؛ فغالباً ما تحتفظ ((مهملات الكومبيوتر))، أو ما تعرف بـ((سلة إعادة التدوير)) بالمواد حتّى يعمد أحد إلى إفراغها، أو يمكنكم الاستعانة بخدمات سحابية مثل ((دروب بوكس))؛ لأنها تتيح لكم استعادة بعض المواد من المهملات.

حيث تتراكم الرسائل الإلكترونية بدورها في ((المهملات)) حتّى يُصار إلى إفراغها. كما أن البريد الصوتي على ((آيفون)) قابل للحذف ولكن يمكن استرجاعه. يمكنكم أيضاً استرجاع تطبيقات محذوفة من الهاتف، وفقا لما جاء في موقع "يو إس أيه توداي".

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