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أرادت اللعب! وفاة طفلة دفنت نفسها في الرمال بفلوريدا

2/25/2024 2:26:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا، أن فتاة صغيرة دُفنت في الرمال، وتوفيت يوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط 2024، عندما انهارت عليها حفرة حفرتها بيديها، ذات عمق كبير، بمساعدة طفل صغير آخر، على شاطئ جنوب فلوريدا.

وحسب ما نشره موقع "huffpost" الإخباري، فإن أطقم الطوارئ استجابت لعمليات طلب النجدة حوالي الساعة 3 مساءً.


وحسب ساندرا كينغ، المتحدثة باسم منظمة "بومبانو بيتش فاير ريسكيو"، قالت إنه تم العثور على طفل يبلغ من العمر حوالي 8 سنوات فقط، مدفون بشكل شبه كامل تحت الرمال.


وأضافت أنه تم مساعدة الطفل على الخروج، لتكون في أسفل الحفرة، التي يصل عمقها إلى حوالي 5 أو 6 أقدام (1.8 متر)، الطفلة الثانية، البالغة من العمر 7 سنوات، والتي توفيت جراء الحادث المحزن.


توفيت داخل حفرة حفرتها بيديها.. تفاصيل الحادث
وفي التفاصيل، فإن رجال الإنقاذ استخدموا ألواح الدعم لمنع المزيد من الرمال من الانهيار على الطفلين العالقين في الحفرة العميقة، بينما تم استخدام الجرافات من أجل إنقاذهما.


وبعد إخراج الطفلة الصغيرة، من داخل عمق الحفرة، التي حفرتها بنفسها، تم نقلها إلى مركز "بروار" الطبي الصحي في فورت لودرديل، الموجودة بولاية فلوريدا.


وكان سبب الوفاة هو اختناق الفتاة داخل حفرة حفرتها بيدها، التي تمت الإشارة إليها سابقا، بعد أن سقطت عليها أكوام كبيرة من الرمال، حيث حُبست هناك، ولم يتم إنقاذها على الفور، خصوصاً أن صديقها الذي كان يساعدها في عملية الحفر، كان كذلك قد سقط، إلا أن الرمال لم تغطِّ كامل جسده، وكان يوجد في الأعلى.
وفي سياق ذي صلة، تم تسجيل حالة الطفل الثاني، البالغ من العمر 8 سنوات، على أنها مستقرة، فيما لم يتم معرفة ما إذا كان هناك شخص بالغ قد ساعدهما على حفر تلك الحفرة العميقة جداً، والتي تتجاوز طولهما.


ومن غير الواضح ما إذا كان الأطفال من السكان المحليين أو السياح الذين يزورون الشاطئ، الشيء الذي جعل الشرطة تحجب هوياتهم، نظراً لعمر الضحية.


وقد شارك أحد الشهود مقطع فيديو للصبي الذي تم إنقاذه أولاً، حيث ظهر بعد أن تم سحبه ونقله بعيداً عن الحفرة الرملية، بينما كان الآخرون يعملون بشكل سريع للوصول إلى الفتاة.


حالات وفاة أخرى
يشار إلى أن هذا الشاطئ الموجود بالقرب من ملعب تشيس الخاص بفريق نتر ميامي CF، شهد العديد من حالات الوفاة بسبب انهيار الرمال والدفن تحتها.
وكانت هناك 52 حالة دفن، فيما توفي 31 شخصاً في الفترة من 1997 إلى 2007 لنفس السبب، وفقاً لتقرير مجلة نيو إنجلاند الطبية. -عربي بوست

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