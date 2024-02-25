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للتخلص من دهون البطن بسرعة.. تجنب هذا الطعام فورا

2/25/2024 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان-الغد- يقول خبراء الصحة، إن فقدان الوزن يكون أحيانا أمرا صعبا، لكن هناك طريقة واحدة بسيطة لبدء هذه العملية، وهي التخلص من دهون البطن الزائدة، بحسب ما نشر موقع "سكاي نيوز عربية".
وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أن الطريقة البسيطة تتمثل في التوقف عن تناول نوع معين من الطعام، الذي يدمنه عدد كبير من الناس.
وأضافت أن هذه الطريقة تحتاج القليل من الجهد والرغبة، مشيرة إلى أن نتائجها "مدهشة" ومضمونة في "غضون أيام قليلة".
وفي هذا الصدد، ذكرت اختصاصية التغذية لوسي جونز، لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن تناول كميات أقل من "الكربوهيدرات المكررة" يمكن أن يساعد على التخلص من انتفاخ البطن.
وتابعت "هذا أمر ضروري إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أضرار تراكم الدهون في البطن ومخاطرها المتعلقة بأمراض القلب والسكري وغيرها".
وأوضحت "هناك بعض الأدلة، التي وجدت أن تناول كميات أقل من السكريات والكربوهيدرات المكررة، واستبدالها بأطعمة الحبوب الكاملة، يمكن أن يساعد على تقليل دهون في البطن".
وتوجد الكربوهيدرات المكررة في الدقيق الأبيض والمشروبات الغازية والوجبات الخفيفة المعالجة، مثل المعجنات.

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